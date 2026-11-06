سعودی عرب نے 24 گھنٹے میں ویزا جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی
سعودی عرب نے پاکستانی ورکرز کے لیے 24 گھنٹے میں ویزا جاری کرنے اور ملازمت کے مواقع بڑھانے کی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔
سعودی عرب نے پاکستانی مزدوروں کے لیے ویزا کے عمل کو آسان بنانے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس اہم یقین دہانی کے ساتھ ساتھ شاہی حکومت نے 24 گھنٹے کے اندر ویزا جاری کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ بڑی پیش کش اس وقت سامنے آئی ہے جب پاکستانی ورکرز کو بیرون ملک ملازمت کے مواقع پر حاصل ویزا کے حصول میں طویل انتظار اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور پاکستانی محنت کشوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے۔
وزیر اعظم کے مشیر کی ملاقات کی تفصیلات
اس اہم معاہدے اور یقین دہانی کی تفصیلات اس وقت سامنے آئیں جب وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانز چوہدری سلک حسین نے سعودی عرب کے سفیر ڈاکٹر راجہ بن تمیمی سے باضابطہ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل العمدہ تعلقات پر بات چیت کی۔ چوہدری سلک حسین نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ پاکستانی ورکرز کو ملازمت کے حاصل ویزا میں کوئی بھی قسم کی دیر نہ ہو۔ ڈاکٹر راجہ بن تمیمی نے ملاقات کے دوران وزارت کے سامنے موجود تمام معاملات کا جائزہ لیا اور حکومت کی جانب سے دی گئی تمام یقین دہانیوں کو دوبارہ دہرایا تاکہ پاکستانی ورکرز کو کسی بھی قسم کے دباؤ یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔Also readکرسٹینا اپلگٹ کا ای آئی پر مبنی نئے طبی معائنے کی امیدیں
ورکرز کے مسائل اور ملازمت کے مواقع
ملاقات میں اس بات پر بھی خاص توجہ دی گئی کہ پاکستانی ورکرز سعودی عرب میں کس طرح کے مسائل کا شکار ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں فریقین نے ملازمت کے نئے مواقع بڑھانے اور موجودہ مواقع کو بہتر بنانے کے حوالے سے تفصیلی بحث کی۔ چوہدری سلک حسین نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب میں مہارت یافتہ پاکستانی ورکرز کے لیے روزگار کے مواقع کو بڑھانا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صرف عمومی ورکرز ہی نہیں بلکہ ہنر مند افراد کے لیے بھی خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سعودی مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ڈاکٹر راجہ بن تمیمی نے ان تمام نکات پر غور کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ سعودی حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی تاکہ پاکستانی ورکرز کو بہترین سہولیات میسر آئیں۔
مشترکہ ورکنگ گروپ کی تشکیل کا اعلان
دونوں فریقین نے باہمی رضامندی سے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا ہے جو خاص طور پر پاکستانی ورکرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تشکیل دیا جائے گا۔ اس گروپ کا بنیادی مقصد انسٹی ٹیوشنل تعاون کو مضبوط بنانا اور انسانی وسائل کے ترقی کو فروغ دینا ہوگا۔ مشترکہ ورکنگ گروپ کی تشکیل سے متوقع ہے کہ یہ نظام میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے اور ویزا کے عمل کو مزید شفاف اور تیز بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ڈاکٹر راجہ بن تمیمی نے وزیر کو یقین دلایا کہ سعودی حکومت ویزا کے اجراء کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ، ورکرز کی جانب سے اٹھائے جانے والے دیگر تمام نوعیت کے مسائل کو بھی فوری بنیادوں پر حل کرنے کے لیے جدید اور موثر طریقہ کار اپنایا جائے گا۔
مہارت یافتہ قوت کار کی تیاری اور مستقبل
چوہدری سلک حسین نے سعودی محنتی مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ایک ہنر مند قوت کار تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی معیشت میں ہونے والی تیزی سے تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی ورکرز کو جدید مہارتوں سے لیس کیا جانا ضروری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستانی ورکرز کو سعودی عرب میں زیادہ باعزت اور بہتر معاوضے والی ملازمتیں میسر آئیں گی۔ یہ اقدام نہ صرف معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ یہ پاکستانی ورکرز کی ذہنی اور معاشی سکون کو یقینی بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔
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