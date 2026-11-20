سعودی ائتلاف کی حودیدہ پر بمباری، حوثیوں نے جیدہ کو نشانہ بنانے کا دھمکی دیا
سعودی قیادت والے ائتلاف نے یمن کے بندرگاہی شہر حودیدہ پر حملہ کیا ہے۔ حوثی باغیوں نے جوابی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے جیدہ اور سعودی فضائی حدود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
سعودی قیادت والے ائتلاف نے جمعہ کی صبح یمن کے اہم بندرگاہی شہر حیدادہ اور دیگر مقامات پر خصوصی کارروائی کے دوران فضائی حملے کیے۔ اس حملے کے دوران حوثی باغی وں نے سعودی بندرگاہوں پر جوابی وار کے دہمکیاں دیں۔
سعودی ائتلاف کے حیدادہ حملے کی تفصیلات
سعودی ائتلاف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے حیدادہ بندرگاہ پر ان صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جو منشیات اسمگلنگ اور ہتھیاروں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ ائتلاف کے ترجمان ترک المالکی نے اطلاع دی کہ حملے کے دوران حوثی تنظیم کے لیے بمباری اور ڈرون کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔Also readNCCIA busts Karachi man's alleged operation selling stolen U.S. databases
ترجمان کے مطابق یہ کارروائی یمن کے تین صوبوں سنا، صعدہ اور تعز میں بھی کی گئی جہاں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں جیزان علاقے کے قریب دو بالسٹک میزائلوں کو ہوا میں روکا گیا جس کا ملبہ الشوقیق میں گرا۔
حوثی باغیوں کی جانب سے جوابی دھمکیاں اور حملے
حوثی باغیوں نے سعودی حملوں کے جواب میں جیدہ اور دیگر لال سمندر کی بندرگاہوں پر حملے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے تمام ایئر لائنز کو خبردار کیا ہے کہ سعودی فضائی حدود اب نامزد ہیں۔ حوثی ترجمان یحییٰ سرئی نے کہا ہے کہ خلیفہ کی مقدس فضائی حدود کے علاوہ سب جگہ خطرہ ہے۔
حوثیوں نے الزام لگایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ائتلاف کے حملوں میں چالیس ایکس چار افراد ہلاک ہوئے۔ حوثی ٹیلی ویژن المسیراح نے موحہ میں پاور سٹیشن کی تباہی کی تصاویر بھی پیش کیں۔
سعودی شہروں پر حملوں اور خطرات کا جائزہ
حوثیوں نے ریاض کے شاہ عبداللہ فنانشل ڈسٹرکٹ اور الشوقیق پاور سٹیشن کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ یہ واقعہ سعودی حکومت کے سب سے بلند عمارت پر حملے کے ایک دن بعد پیش آیا۔ یہ عالمی سطح پر تیل کے برآمد کنندگان پر سب سے بڑا حملہ ہے۔
حوثیوں کا کہنا ہے کہ حیدادہ پر حملے کے جواب میں وہ جیدہ اور دیگر مقامات کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے شہریوں کو حیدادہ بندرگاہ سے نکل جانے کی ہدایت کی۔
یمن کی موجودہ صورتحال اور انسانی بحران
یمن میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے جہاں 2015 سے جاری جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی حمایت یافتہ حکومتی قوتوں نے باب المندب کے قریب علاقے چھوڑ دیے ہیں۔
حوثی باغی ستمبر کے بعد سے آگے بڑھ کر عدن کی طرف بڑھے ہیں جو کہ بین الاقوامی سطح سے تسلیم شدہ عارضی دارالحکومت ہے۔ یہ تنازعہ خطے میں سب سے بڑا انسانی بحران پیدا کر چکا ہے۔
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