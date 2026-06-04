سعودی وفد کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان، وزیراعظم نے خوش آمدید کہا

اعلیٰ اختیاراتی سعودی تجارتی وفد نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور توانائی، بجلی، آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی سعودی تجارتی وفد نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس میں اہم ملاقات کی۔ اس وفد کی قیادت سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اکتوبر 2025 میں شہزادہ منصور کے دورہ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ موجودہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے وزیراعظم کی مہمان نوازی اور پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا اور سعودی حکومت اور کاروباری برادری کی پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں بی ٹو بی روابط بڑھانے کی شدید خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاص طور پر بندرگاہوں، شاہراہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ، توانائی ، بجلی کی تقسیم، اور آئی ٹی سیکٹر جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری میں سعودی دلچسپی کا ذکر کیا۔ یہ منصوبے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے عین مطابق ہیں، جس کے تحت سعودی عرب اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وفد پاکستان میں اپنے قیام کے دوران اہم سرکاری اور نجی شعبے کے شراکت داروں سے ملاقاتیں کرے گا تاکہ سرمایہ کاری کے مواقعوں کو تلاش کیا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی وفد کی طرف سے پیش کردہ سرمایہ کاری کے منصوبوں کا خیرمقدم کیا اور تجویز دی کہ زراعت اور غذائی تحفظ بھی ایک اہم شعبہ ہے جہاں دونوں ممالک باہمی طور پر فائدہ مند مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بھرپور زرعی صلاحیت کو بروئے کار لا کر نہ صرف ملکی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں بلکہ خطے میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ سعودی سرمایہ کاری سے پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور معیشت کو تقویت ملے گی۔ اس ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین، وزیر مواصلات علیم خان، وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری، وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ، وزیر مملکت برائے خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی، وزیراعظم کے معاونین خصوصی طارق فاطمی، ہارون اختر خان اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی نئی راہیں کھولنے کی علامت ہے۔ سعودی وفد کے اس دورے سے توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت اور نوجوان آبادی سعودی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع فراہم کرتی ہے۔ دونوں فریقین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے اور آنے والے مہینوں میں مزید معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ یہ دورہ پاک سعودی تعلقات کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے دونوں ممالک کے عوام کو معاشی خوشحالی حاصل ہوگی.
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی سعودی تجارتی وفد نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس میں اہم ملاقات کی۔ اس وفد کی قیادت سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اکتوبر 2025 میں شہزادہ منصور کے دورہ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ موجودہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیراعظم نے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے وزیراعظم کی مہمان نوازی اور پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا اور سعودی حکومت اور کاروباری برادری کی پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں بی ٹو بی روابط بڑھانے کی شدید خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاص طور پر بندرگاہوں، شاہراہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ، توانائی، بجلی کی تقسیم، اور آئی ٹی سیکٹر جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری میں سعودی دلچسپی کا ذکر کیا۔ یہ منصوبے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے عین مطابق ہیں، جس کے تحت سعودی عرب اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وفد پاکستان میں اپنے قیام کے دوران اہم سرکاری اور نجی شعبے کے شراکت داروں سے ملاقاتیں کرے گا تاکہ سرمایہ کاری کے مواقعوں کو تلاش کیا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی وفد کی طرف سے پیش کردہ سرمایہ کاری کے منصوبوں کا خیرمقدم کیا اور تجویز دی کہ زراعت اور غذائی تحفظ بھی ایک اہم شعبہ ہے جہاں دونوں ممالک باہمی طور پر فائدہ مند مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بھرپور زرعی صلاحیت کو بروئے کار لا کر نہ صرف ملکی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں بلکہ خطے میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ سعودی سرمایہ کاری سے پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور معیشت کو تقویت ملے گی۔ اس ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین، وزیر مواصلات علیم خان، وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری، وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ، وزیر مملکت برائے خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی، وزیراعظم کے معاونین خصوصی طارق فاطمی، ہارون اختر خان اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کی نئی راہیں کھولنے کی علامت ہے۔ سعودی وفد کے اس دورے سے توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت اور نوجوان آبادی سعودی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع فراہم کرتی ہے۔ دونوں فریقین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے اور آنے والے مہینوں میں مزید معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ یہ دورہ پاک سعودی تعلقات کی تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے دونوں ممالک کے عوام کو معاشی خوشحالی حاصل ہوگی
سعودی پاک تعلقات سرمایہ کاری توانائی آئی ٹی غذائی تحفظ