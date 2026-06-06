سعودی عرب میں گواہوں اور خفیہ اطلاعات دینے والوں کے تحفظ کے لیے نئے پروگرام کا اعلان

سعودی عرب نے گواہوں، خفیہ اطلاع دینے والوں اور متاثرین کی حفاظت کے لیے نئی تحفظ کے پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت عدالتیں مختلف حفاظتی اقدامات کے تحت گواہوں کے بیان سن سکتی ہیں۔
سعودی عرب نے خفیہ اطلاع دینے والوں، گواہوں اور متاثرین کے تحفظ کے لیے نئے پروگرام کا آغاز کردیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ پروگرام گواہوں کے تحفظ کے قانون کے تحت قائم کیا گیا ہے جو پبلک پراسیکیوٹر کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ اس کا انتظام ایک کمیٹی کے انتظام میں ہے جس میں پبلک پراسیکیوشن، وزارت داخلہ، پریذیڈنسی آف اسٹیٹ سیکیورٹی اور اوور سائیٹ اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی (نزاہا) کے نمائندے شامل ہیں۔ سرکاری گزٹ 'ام القریٰ' میں شائع ہونے والے نفاذ کے قواعد و ضوابط کے مطابق عدالتیں ایسے مقدمات میں مدعا علیہان اور ان کے وکلاء سے ہٹ کر گواہوں کے بیانات اور ماہرین کی آراء سن سکتی ہیں جہاں ملزمان سے گواہوں کو خطرہ ہو، یا جہاں مقدمہ ایسے منظم مجرمانہ گروہوں سے متعلق ہو جن کے تمام ارکان ابھی گرفتار نہ ہوئے ہوں۔ حفاظتی اقدامات میں جگہ کی تبدیلی، محافظ، عارضی شناختی دستاویزات، متبادل پتے، نگرانی اور مانیٹرنگ کے آلات، اور تحریری رضامندی کے ساتھ سکیورٹی حکام کے ذریعے زیرِ تحفظ شخص کی گفتگو اور رابطوں کی نگرانی شامل ہو سکتی ہے۔ تحفظ کے لیے درخواستیں ریگولیٹری اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، تحقیقاتی حکام یا عدالتوں کے ذریے جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواستیں براہ راست پروگرام کی انتظامیہ کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ حکام خطرے کی شدت، فراہم کردہ معلومات کی اہمیت، متعلقہ شخص کی صحت اور سماجی حالات، اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا خاندان کے ارکان یا قریبی ساتھیوں کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہے یا نہیں۔ یہ اقدامات سعودی عرب میں عدالتی نظام کی حفاظت اور只要有 التيthumbnails کرنے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ گواہوں کو خوف کے ماحول میں بھی تحقیقات میں مدد کرنے کی اجازت مل سکے اور مجرمانہ کارروائیوں کے خلاف مزید کارروائیاں ممکن ہو سکتی ہیں۔ نئی یہ قسم کی تحفظ کی سہولیات سعودی میں جرائم کی پھیلاؤ کے خلاف لڑائی میں ایک اہم قدم سمجھے جا رہے ہیں، خاص طور پر ایسے مقدمات میں جو عالمی سطح پر توجہ کا مرکز ہوں یا منظم جرم والے گروپس سے متعلق ہوں.
سعودی عرب نے خفیہ اطلاع دینے والوں، گواہوں اور متاثرین کے تحفظ کے لیے نئے پروگرام کا آغاز کردیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ پروگرام گواہوں کے تحفظ کے قانون کے تحت قائم کیا گیا ہے جو پبلک پراسیکیوٹر کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔ اس کا انتظام ایک کمیٹی کے انتظام میں ہے جس میں پبلک پراسیکیوشن، وزارت داخلہ، پریذیڈنسی آف اسٹیٹ سیکیورٹی اور اوور سائیٹ اینڈ اینٹی کرپشن اتھارٹی (نزاہا) کے نمائندے شامل ہیں۔ سرکاری گزٹ 'ام القریٰ' میں شائع ہونے والے نفاذ کے قواعد و ضوابط کے مطابق عدالتیں ایسے مقدمات میں مدعا علیہان اور ان کے وکلاء سے ہٹ کر گواہوں کے بیانات اور ماہرین کی آراء سن سکتی ہیں جہاں ملزمان سے گواہوں کو خطرہ ہو، یا جہاں مقدمہ ایسے منظم مجرمانہ گروہوں سے متعلق ہو جن کے تمام ارکان ابھی گرفتار نہ ہوئے ہوں۔ حفاظتی اقدامات میں جگہ کی تبدیلی، محافظ، عارضی شناختی دستاویزات، متبادل پتے، نگرانی اور مانیٹرنگ کے آلات، اور تحریری رضامندی کے ساتھ سکیورٹی حکام کے ذریعے زیرِ تحفظ شخص کی گفتگو اور رابطوں کی نگرانی شامل ہو سکتی ہے۔ تحفظ کے لیے درخواستیں ریگولیٹری اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، تحقیقاتی حکام یا عدالتوں کے ذریے جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواستیں براہ راست پروگرام کی انتظامیہ کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ حکام خطرے کی شدت، فراہم کردہ معلومات کی اہمیت، متعلقہ شخص کی صحت اور سماجی حالات، اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا خاندان کے ارکان یا قریبی ساتھیوں کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہے یا نہیں۔ یہ اقدامات سعودی عرب میں عدالتی نظام کی حفاظت اور只要有 التيthumbnails کرنے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ گواہوں کو خوف کے ماحول میں بھی تحقیقات میں مدد کرنے کی اجازت مل سکے اور مجرمانہ کارروائیوں کے خلاف مزید کارروائیاں ممکن ہو سکتی ہیں۔ نئی یہ قسم کی تحفظ کی سہولیات سعودی میں جرائم کی پھیلاؤ کے خلاف لڑائی میں ایک اہم قدم سمجھے جا رہے ہیں، خاص طور پر ایسے مقدمات میں جو عالمی سطح پر توجہ کا مرکز ہوں یا منظم جرم والے گروپس سے متعلق ہوں
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