سعودی عرب نے حوثی میزائلوں کو راڈار سے ٹکرانے کے لیے گرائیے
سعودی عرب کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے حوثی باغیوں کی جانب سے رائل کے شہر پر مہلوک کیے جانے والے میزائلوں کو مار گرایا ہے۔
سعودی عرب کے اعلیٰ عہدیداروں نے جمعہ کی شام کو تصدیق کی کہ انہوں نے حوثی باغیوں کی جانب سے ریاض شہر کی طرف پھینکنے کے لیے پھینکا جانے والا ایک کروز میزائل کو راڈار سے ٹکرانے کے لیے گرایا ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کی دار الحکومت ریاض کے علاقے میں پیش آیا جہاں یہ میزائل ہدف بننے کی کوشش کر رہا تھا۔
حوثی میزائل حملوں کی تفصیلات
سعودی کوalition کے ترجمان ترکی العلکی نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ (X) پر ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ 'ایئر ڈیفنسز نے حوثی دہشت گرد مائیلیا کے ذریعے ریاض کی طرف سے پھینکا گیا ایک کروز میزائل کو روک لیا اور اسے تباہ کر دیا۔' یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سعودی عرب کے دفاعی نظام اس قسم کے حملوں کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں۔Also readکراچی: مہم گڑھ میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے عمارت ڈھہ گئی، دو افراد کی بچائی گئی
اس دوران، حوثی میڈیا نیٹ ورک سaba نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی فوج نے یمن کے دار الحکومت صنعاء پر بمباری کی ہے۔ ان کے مطابق، شمالی صنعاء کے تحریک ضلعے میں بیر ابو شملہ کے رہائشی علاقے میں آٹھ گھروں اور تین دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ان دعوؤں کی توثیق الگ سے نہیں ہو سکی لیکن یہ جنگی صورتحال کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔
حوثیوں کے مسلسل بمباری کے نتیجے میں
حوثی باغیوں نے گزشتہ کئی مہینوں سے سعودی عرب پر مسلسل بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان حملوں میں توانائی کے مراکز، ہوائی اڈوں اور ریاض کے مالیاتی ضلع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملے یمن میں خانہ جنگی کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے زیادہ تیز ہو گئے ہیں۔ سعودی قیادت والی کوalition نے یمن کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کے لیے یمن میں بمباری کی ہے۔
حوثی باغیوں کے اس حملے کے جواب میں سعودی عرب نے اپنی فضائی دفاعی نظام کو فعال رکھا ہے۔ سعودی عرب کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے 'حوثی دہشت گرد مائیلیا' کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد سعودی عرب کی معیشت اور عوامی زندگی کو متاثر کرنا ہے۔
جنوبی سعودی عرب میں میزائلوں کی آمد
جمعہ کی شام کے بعد، سعودی کوalition نے ایک اور بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حوثی باغیوں کی جانب سے جنوبی سعودی عرب کی طرف پھینکنے کے لیے پھینکا گیا بالستیک میزائلوں کو روک لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد، سعودی عرب کے سول ڈیفنس نے علاقے کے عوام کو ہدایات جاری کیں کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔
سعودی عرب اور یمن کے درمیان جاری تنازعہ عوامی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان امن کی بحالی کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ تاہم، موجودہ صورتحال میں امن کی کسی امید کی علامت نظر نہیں آتی۔ دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں اور کوئی بھی فریق سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں دکھائی دیتا۔
یہ جنگی صورتحال خطے میں استحکام کو متاثر کر رہی ہے۔ بین الاقوامی برادری سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوری حل نکالے۔
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