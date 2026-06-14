سعودی عرب میں تنخواہوں میں تاخیر کے خلاف کارکنوں کے لیے نئی رہنمائی

سعودی وزارت انسانی وسائل نے غیر ملکی کارکنوں کو تنخواہوں میں تاخیر کی صورت میں براہ راست نفاذ کی درخواست دینے کی ہدایت جاری کی ہے۔
سعودی عرب کی وزارت انسانی وسائل و سماجی ترقی نے ان غیر ملکی کارکن وں اور ملازمین کے لیے ایک اہم رہنمائی جاری کی ہے جنہیں ان کے آجر مقررہ وقت پر تنخواہ یا اجرت ادا نہیں کرتے۔ وزارت کے مطابق، ایسے ملازمین جن کے آجر ان کی اجرت یا تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں، انہیں چند مخصوص ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، بشرطیکہ ان کا ملازمت کا معاہدہ قابل نفاذ دستاویز کی حیثیت اختیار کر چکا ہو۔ اس رہنمائی کا مقصد کارکن وں کے حقوق کا تحفظ اور تنخواہ وں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے، جس سے غیر ملکی کارکن وں کو ان کے جائز حقوق حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلے ملازم کو اس بات کی تصدیق کرنا ہوگی کہ اس کا معاہدہ قابل نفاذ ہے۔ اگر ملازمت کا معاہدہ اکتوبر 2025 کے بعد دستاویزی شکل میں رجسٹر یا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تو اسے قابل نفاذ دستاویز تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد کارکن کو قیویٰ پلیٹ فارم کے ذریعے یہ جانچنا ہوگا کہ اس کا رجسٹرڈ ملازمت کا معاہدہ نفاذ کی قانونی حیثیت حاصل کر چکا ہے یا نہیں۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف وہی معاہدے جو قانونی طور پر درست ہیں، نفاذ کے عمل میں شامل کیے جائیں۔ وزارت کے مطابق، اگر تنخواہ کی مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد 30 دن تک آجر مکمل واجب الادا رقم ادا نہ کرے تو ملازم یا کارکن ناجز پلیٹ فارم کے ذریعے براہ راست نفاذ حکم کی درخواست جمع کرا سکتا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے تحت آنے والے معاملات میں کارکن وں کو لیبر کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے یا پہلے مصالحتی مرحلے سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس سے تنخواہ وں کی وصولی کا عمل مزید تیز اور آسان بن سکے گا۔ وزارت نے کارکن وں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ملازمت کے معاہدوں کی قانونی حیثیت کی بروقت تصدیق کریں تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے دستیاب سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس رہنمائی سے امید ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن وں کو ان کی تنخواہ وں میں تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے.
سعودی عرب کی وزارت انسانی وسائل و سماجی ترقی نے ان غیر ملکی کارکنوں اور ملازمین کے لیے ایک اہم رہنمائی جاری کی ہے جنہیں ان کے آجر مقررہ وقت پر تنخواہ یا اجرت ادا نہیں کرتے۔ وزارت کے مطابق، ایسے ملازمین جن کے آجر ان کی اجرت یا تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں، انہیں چند مخصوص ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، بشرطیکہ ان کا ملازمت کا معاہدہ قابل نفاذ دستاویز کی حیثیت اختیار کر چکا ہو۔ اس رہنمائی کا مقصد کارکنوں کے حقوق کا تحفظ اور تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے، جس سے غیر ملکی کارکنوں کو ان کے جائز حقوق حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلے ملازم کو اس بات کی تصدیق کرنا ہوگی کہ اس کا معاہدہ قابل نفاذ ہے۔ اگر ملازمت کا معاہدہ اکتوبر 2025 کے بعد دستاویزی شکل میں رجسٹر یا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تو اسے قابل نفاذ دستاویز تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد کارکن کو قیویٰ پلیٹ فارم کے ذریعے یہ جانچنا ہوگا کہ اس کا رجسٹرڈ ملازمت کا معاہدہ نفاذ کی قانونی حیثیت حاصل کر چکا ہے یا نہیں۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف وہی معاہدے جو قانونی طور پر درست ہیں، نفاذ کے عمل میں شامل کیے جائیں۔ وزارت کے مطابق، اگر تنخواہ کی مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد 30 دن تک آجر مکمل واجب الادا رقم ادا نہ کرے تو ملازم یا کارکن ناجز پلیٹ فارم کے ذریعے براہ راست نفاذ حکم کی درخواست جمع کرا سکتا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے تحت آنے والے معاملات میں کارکنوں کو لیبر کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے یا پہلے مصالحتی مرحلے سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس سے تنخواہوں کی وصولی کا عمل مزید تیز اور آسان بن سکے گا۔ وزارت نے کارکنوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ملازمت کے معاہدوں کی قانونی حیثیت کی بروقت تصدیق کریں تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے دستیاب سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس رہنمائی سے امید ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کو ان کی تنخواہوں میں تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے
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