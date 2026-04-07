سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، جبيل میں دھماکے

سعودی عرب کے مشرقی شہر جبيل میں ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا، جس میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس سے قبل ایران میں بھی اسی طرح کے حملے ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد بحرین جانے والے پل کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، اور خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں واقع ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ایک گمنام ذریعے نے اے ایف پی کو بتایا کہ منگل کے روز سعودی عرب کے مشرقی شہر جبيل کے ایک وسیع صنعتی علاقے میں واقع ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا، حملے کے چند گھنٹے بعد ایران میں بھی اسی طرح کے تنصیبات پر حملے ہوئے تھے۔ اس حملے میں سعودی بیسک انڈسٹریز کارپوریشن (SABIC) کے پلانٹس میں آگ لگ گئی۔ ذریعے نے کہا کہ دھماکوں کی آوازیں بہت زور سے سنائی دیں۔ جبيل دنیا کے سب سے بڑے صنعتی شہروں میں سے ایک
ہے، جہاں سٹیل، پٹرول، پیٹرو کیمیکلز، چکنا کرنے والے تیل اور کیمیائی کھادیں تیار کی جاتی ہیں۔ ذرائع نے بعد میں اے ایف پی کو بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے کارکنوں کو ان کے رہائشی کوارٹر سے نکال لیا گیا ہے۔ اے ایف پی نے SABIC سے تبصرہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ پیر کے روز، اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ان کے ملک نے ایران کی سب سے بڑی پیٹرو کیمیکل سہولت اسالویہ پر ایک 'طاقتور حملہ' کیا، اور ایرانی میڈیا نے اس جگہ پر متعدد دھماکوں کی اطلاع دی۔ جبيل صنعتی علاقے پر حملہ ایسے وقت میں ہوا جب سعودی فضائی دفاعی دستوں نے مملکت کے مشرقی علاقے کو نشانہ بنانے والے ایک بیراج سے نمٹا، جس میں سات بیلسٹک میزائلوں کو روکا اور تباہ کیا گیا۔ وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق، 'بیلسٹک میزائلوں کے ملبے کے کچھ حصے بجلی کی تنصیبات کے ارد گرد گرے؛ نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔' منگل کی صبح سویرے، حکام نے حفاظتی انتباہات جاری کرنے کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر سعودی عرب اور بحرین کے جزیرے ملک کو ملانے والے اہم پل کو عارضی طور پر بند کرنے کا بھی اعلان کیا۔ منامہ ہوائی اڈے کی بندش کے بعد، 25 کلومیٹر (16 میل) کا پل ملک سے باہر جانے کا واحد زمینی راستہ تھا۔ اسے دن میں بعد میں دوبارہ بند کر دیا گیا۔ کئی گھنٹے بعد، حکام نے کہا کہ پل کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ تہران کی جانب سے فروری کے آخر میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد خلیج میں مسلسل حملے شروع کرنے کے بعد سے اس کی توانائی کی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو باقاعدگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ اس حملے کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، اور عالمی سطح پر اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں مزید بگاڑ آنے کا خدشہ ہے، اور اس سے خطے میں عدم استحکام کا خطرہ بڑھ سکتا ہے
