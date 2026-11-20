سعودی افواج نے الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنایا، حوثی باغیوں نے نئے حملوں کی دھمکی دی
سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے حوثی باغیوں کی صلاحیت ختم کرنے کے لیے الحدیدہ بندرگاہ پر بمباری کی ہے جبکہ حوثیوں نے سعودی عرب کے فضائی ہبس پر حملے کی دھمکی دی ہے۔
سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یمن کے شمالی ساحلی علاقے میں واقع الحدیدہ بندرگاہ پر حملہ کیا ہے تاکہ حوثی باغی وں کی آپریشنل صلاحیتوں کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ اس تازہ ترین کارروائی کے نتیجے میں بحیرہ احمر میں جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے، جبکہ حوثی باغی وں نے فوری ردعمل میں سعودی عرب کی فضائی حدود میں پروازوں کے لیے نئے حملوں کی وارننگ جاری کر دی ہے۔
الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کی تفصیلات
سعودی عرب کی سربراہی میں چلنے والی اتحادی افواج نے تصدیق کی ہے کہ ان کی فضائیہ نے الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بنایا ہے، جسے وہ حوثیوں کے ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کی غیر قانونی ترسیل کا مرکزی مرکز قرار دیتے ہیں۔ اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ حملے سے قبل انہوں نے شہریوں کو علاقے سے انخلا کی اپنی اپیل کی تھی تاکہ غیر ضریری ہلاکتوں سے بچا جا سکے۔Also readتیوان میں چین سے وابستہ اثر و رسuntz مہم کیخلافromo2700 اکاؤنٹس하게каза_flags
الحدیدہ پورٹ یمن میں خوراک اور دیگر اہم انسانی امداد پہنچانے کے لیے سب سے اہم دروازہ ہے، جس پر حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ سعودی قیادت میں اتحادی افواج نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی سے حوثیوں کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
حوثی باغیوں کی طرف سے سخت ترین دھمکیاں
حوثی باغیوں کے ترجمان یحییٰ سریع نے اس حملے کے بعد ایک سنجیدہ بیان میں تمام شپنگ کمپنیوں کو سعودی عرب کے بحیرہ احمر کی بندرگاہوں سے فوری طور پر نکالنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر سعودی حملہ جاری رہا، تو وہ فوری طور پر سعودی بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے اور وہاں کام کرنے والے تمام ملازمین اور کارکنوں کے لیے فوری انخلا کی وارننگ دی ہے۔
یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ فضائی کمپنیوں کو سعودی فضائی حدود سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ چند گھنٹوں کے اندر ہی یہاں نئے فضائی حملے کیے جائیں گے۔ تاہم، انہوں نے اس دھمکی سے مکہ اور مدینہ کے قریب فضائی حدود کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی کارروائی کی حدود اب بھی محدود ہیں۔
علاقائی تنازعے کی پیچیدگی اور مستقبل کا منظرنامہ
اس عزم کے بعد، حوثیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اتحادی افواج پر الزام عائد کیا ہے۔ یمن کے دیگر علاقوں جیسے کہ صعدہ اور تعز میں بھی کارروائیاں جاری ہیں، جس سے علاقائی سلامتی کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے۔
پچھلے برس جولائی میں حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان جھڑپیں شدید ہو گئیں تھیں، جو اب بھی جاری ہیں۔ حوثی باغیوں نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ یمنی حکومت اور اس کے اتحادیوں سے متعدد علاقوں کا قبضہ چھین لیا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی حقوق کی سنگین پابندیوں کا سامنا ہے۔
سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی افواج کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود، یمنی حکومت کے لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی برادری اور ملکی حکومت کے لیے بحیرہ احمر میں سمندری راستوں کی حفاظت اور شہریوں کی حفاظت ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔
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