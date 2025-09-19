سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیوں کا معاملہ: قرارداد مسترد، کشیدگی برقرار

سلامتی کونسل میں ایران پر 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اقتصادی پابندیوں میں نرمی لانے سے متعلق پیش کی گئی قرارداد ناکام ہوگئی۔ 4 ممالک نے پابندیوں کی مخالفت کی، جبکہ 9 ممالک نے اس کی حمایت کی۔ اس فیصلے کے بعد ایران پر اقتصادی پابندیاں بدستور برقرار رہیں، جس سے مغربی ممالک کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔
سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں، جس میں ایران کے جوہری پروگرام پر بحث کی گئی، ایک قرارداد پیش کی گئی جس کا مقصد 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی لانا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق، یہ قرارداد سلامتی کونسل میں ناکام ہوگئی۔ اجلاس میں 4 ممالک نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ 9 ممالک نے اس کی حمایت کی۔ قرارداد کے منظور نہ ہونے کی وجہ سے ایران پر اقتصادی پابندیاں بدستور برقرار رہیں گی۔ اس فیصلے نے بین الاقوامی سطح پر تناؤ میں
اضافہ کیا ہے، خاص طور پر ایران اور مغربی ممالک کے درمیان۔\اجلاس کے دوران، ووٹنگ کے نتائج سے ظاہر ہوا کہ سلامتی کونسل کے ارکان اس معاملے پر منقسم تھے۔ پاکستان، چین، روس اور الجزائر نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جو ایران کے لیے ایک سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم، دیگر ممالک نے مختلف وجوہات کی بنا پر قرارداد کی مخالفت کی۔ ان وجوہات میں جوہری معاہدے کی خلاف ورزیوں کے خدشات، ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کے بارے میں تشویش، اور خطے میں استحکام کو برقرار رکھنے کی خواہش شامل تھیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ووٹنگ میں دو ممالک نے حصہ نہیں لیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر ایران اور اس کے علاقائی حریفوں کے درمیان۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔\اس کے علاوہ، اجلاس کے بعد، متعدد ممالک نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ خطے میں بات چیت اور سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی نگرانی کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے، اور اس سے خطے میں سکیورٹی کی صورتحال پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، بعض مبصرین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقتصادی پابندیاں ایرانی عوام پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں اور اس سے خطے میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ عراقی ترکمان گیس ڈیل کی ناکامی نے خطے میں بجلی کے بحران کے خدشات کو بھی جنم دیا ہے، جس سے ایران اور اس کے پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات مزید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں، تمام فریقوں کو صبر و تحمل سے کام لینے اور سفارتی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے
ایران سلامتی کونسل پابندیاں جوہری معاہدہ سفارت کاری
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Israel-Iran war: how close is Tehran to having nuclear weapons?The 2015 deal introduced strict limits on Iran's activities in exchange for lifting of sanctions
مزید پڑھ »
World-first IVF trial reduces risk of babies inheriting diseasesIn 2015, Britain became the first country to approve technique that uses healthy mitochondrial DNA
مزید پڑھ »
Ahead of new talks, Iran blames Europeans for nuclear deal collapseTehran blamed European powers on Monday for the failure of a landmark 2015 nuclear deal.
مزید پڑھ »
France, Germany, UK willing to reinstate sanctions on IranThe three European countries are the remaining parties to a 2015 nuclear deal
مزید پڑھ »
A German town hoped migration could turn its fortunes around. It was no panaceaThe town made headlines in 2015 when it volunteered to take in 100 more migrants
مزید پڑھ »
China, Russia join Iran in rejecting European move to restore sanctions on TehranChina and Russia were signatories to Iran's 2015 nuclear deal with world powers
مزید پڑھ »