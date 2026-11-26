سلاں اللہ نے پرائیونسز پر پی ایم ایل این کی پوزیشن سے انکار کیا
وزیراعلیٰ کے مشیر سلاں اللہ نے کہا کہ نئے صوبوں کی تشکیل کا معاملہ پارلیمنٹ میں آئے جب تک پی ایم ایل این اپنی پوزیشن نہیں بتائے گی اور یہ آئینی معاملہ ہے۔
وزیراعلیٰ کے مشیر برائے پارلیمانی امور رانا سلاں اللہ خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کو نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے کوئی پوزیشن اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کی کہ یہ معاملہ مکمل طور پر آئینی نوعیت کا ہے اور اس کا فیصلہ قومی اسمبلی کے اختیار میں آتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ معاملہ سرکاری طور پر ہاؤس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو ہی پارٹی اپنا باقاعدہ موقف اختیار کرے گی۔
آئینی اختیار اور پارلیمانی طرز عمل
سلاں اللہ نے بتایا کہ نئے صوبوں کی بنیادوں پر فیصلہ لینا ایک آئینی فرآیند ہے جس کی ذمہ داری پارلیمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ ان کے مطابق پارٹی کسی ایسے فیصلے پر اپنا موقف تب ہی رکھ سکتی ہے جب یہ مقدمات عدالت یا پارلیمنٹ میں زیر بحث آتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ اگر تحریک انصاف یا دیگر جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پر نشستیں حاصل کر رہی ہیں تو انہیں ان نشستوں کو واپس کرنا چاہیے۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) نے اپنے تمام ریزرو سیٹس کے حصول میں قانونی ضوابط کی سختی سے پابندی کی ہے اور انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جماعتیں اپنی قانونی حیثیت کے بارے میں خود احتسابی کریں تاکہ ڈیموکریسی کو مضبوط بنایا جا سکے اور مستقبل میں ایسے مسائل کا رخ کیا جا سکے۔
بلال بھٹو زرداری اور سیاسی رہنماؤں کے بیانات
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے حالیہ بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے سلاں اللہ نے کہا کہ بلال بھٹو زرداری کو اپنی سیاسی تاریخ کا بخوبی علم ہے اور وہ اپنے بیانات کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ بلال بھٹو زرداری نے خود کہا تھا کہ نئے صوبوں کے معاملے پر ان سے کسی نے کوئی مذاکرات نہیں کیے ہیں۔
وزیراعلیٰ کے مشیر نے بلال بھٹو زرداری کی اس بات کی تائید کی کہ کوئی بھی شخص صرف نشانِ جمہوریت یا فگر ہیڈ کے طور پر صدر یا وزیراعظم کا عہدہ نہیں سنبھالنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمہوری اقدار کے مطابق سربراہ ریاست کو حقیقی اختیارات کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور یہ ایک اچھی سیاست کا نمونہ ہے جسے دوسرے جماعتوں کو اپنانا چاہیے۔
آئین ترمیم اور دہشت گردی کے خلاف سخت موقف
سلاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ آئین کی 26ویں اور 27ویں ترمیمات کے دوران کسی کو بھی کمزور یا فگر ہیڈ نہیں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تمام جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے ہیں اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے دہشت گردی کے معاملے پر سختی اختیار کی ہے اور کہا کہ یہ ریاست کے لیے سرحدی خطہ ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ جو بھی فرد یا ادارہ ریاست کی پالیسی کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاستی سلامتی کو یقینی بنانا تمام جمہوری جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
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