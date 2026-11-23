سلطان اظلان شاہ کپ 2026: آسٹریلیا نے پاکستان کو 5-2 سے شکست دے دی
سلطان اظلان شاہ کپ 2026 میں پاکستان ہاکی ٹیم کو آسٹریلیا کے ہاتھوں 5-2 سے پہلی شکست ہوئی، جس میں چار گول پینلٹی کارنر سے آئے۔
پاکستان ہاکی ٹیم کو 32ویں سلطان اظلان شاہ کپ 2026 میں پہلی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جب پیر کے روز ملائیشیا کے شہر ایپوہ میں تیسرے راؤنڈ رابن میچ میں آسٹریلیا نے اسے 5-2 سے شکست دی۔ گرین شرٹس نے ٹورنامنٹ کا آغاز کینیڈا اور امریکا کے خلاف 5-1 کی دو متاثرکن فتوحات سے کیا تھا۔
آسٹریلیا کے مضبوط جارحانہ کھیل اور پینلٹی کارنر پر بہترین مہارت نے پاکستان کی جیت کے سلسلے کو ختم کیا۔ میچ میں آسٹریلیا کے لیے ڈیڈلاک یان گروبلار نے 18ویں منٹ میں پینلٹی کارنر گول سے توڑا۔Also readMisbah Arshad brings Pakistan's national animal to Miss Universe stage
پینلٹی کارنر گولز نے آسٹریلیا کی فتح کا فیصلہ کیا
پاکستان کے کپتان ابو محمود نے 22ویں منٹ میں پینلٹی کارنر پر گول کر کے اسکور 1-1 کر دیا۔ اس کے بعد 23ویں منٹ میں ناتھن ایفرمز نے فیلڈ گول کیا، جبکہ 24ویں منٹ میں ڈنکن جیکسن نے پینلٹی کارنر سے گول کر کے آسٹریلیا کو 3-1 کی برتری دلا دی۔
میچ کے فیصلے میں پینلٹی کارنر سب سے بڑی طاقت ثابت ہوئے، کیونکہ آسٹریلیا کے پانچ میں سے چار گول سیٹ پیسز سے آئے۔ آسٹریلیا کا حملہ پورے میچ میں نمایاں رہا اور اس نے دباؤ برقرار رکھ کر اپنی برتری قائم رکھی۔
سلطان اظلان شاہ کپ میں پاکستان کی دوسری ہاف میں واپسی کی کوشش
پاکستان نے وقفے کے بعد بھرپور واپسی کی کوشش کی اور وحید اشرف رانا کے 33ویں منٹ کے فیلڈ گول سے اسکور 3-2 تک کم کر دیا۔ وقفے کے بعد گرین شرٹس نے جارحانہ انداز اپنایا، مگر برابری کا گول حاصل کرنے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔
پاکستانی ٹیم برابری کا گول تلاش کرتی رہی، مگر آسٹریلیا کے منظم دفاع کو توڑنا مشکل ثابت ہوا۔ آخری کوارٹر میں آسٹریلیا نے 49ویں منٹ میں جیک ویلچ کے پینلٹی کارنر گول سے برتری کو مزید بڑھا دیا، اور پاکستان برابری کا گول حاصل نہ کر سکا۔
آسٹریلیا کی تیسری مسلسل فتح اور فائنل کے امکانات
آسٹریلیا کو اس فتح سے تیسری مسلسل جیت ملی ہے اور فائنل تک رسائی کے امکانات مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ کامیابی آسٹریلیا کے لیے ٹورنامنٹ میں اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔
آسٹریلیا اب منگل کے روز میزبان ملائیشیا کے خلاف اہم مقابلہ کھیلے گا۔ دوسری جانب پاکستان کی ٹیم اپنے اگلے میچ میں کوریا کے خلاف میدان میں اترے گی اور پہلی شکست سے سنبھل کر واپسی کی کوشش کرے گی۔
پاکستان کے لیے کوریا کے خلاف میچ ٹورنامنٹ میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کا اہم موقع ہوگا۔ اس میچ کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ دفاعی کمزوریاں اور پینلٹی کارنر کے مواقع پاکستان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔
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