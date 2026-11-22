سلمان خان نے شردھا کپور سے معافی مانگی
بالی وڈ سٹار سلمان خان نے شردھا کپور سے معافی مانگی کیونکہ ان دونوں کی فلمیں 4 دسمبر کو یکساں تاریخ کو ریلیز ہونے والی ہیں۔
بالی وڈ کی مشہور شخصیت سلمان خان نے اداکارہ شردھا کپور کو ذاتی طور پر فون کر کے معافی مانگی ہے، کیونکہ ان کی آنے والی فلم 'مااتبھومی' اور شردھا کپور کی فلم 'ایتھا' کی ریلیز کی تاریخ بالکل ایک ہی ہے۔ دونوں فلمیں 4 دسمبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہیں۔
ریلیز ڈیٹ کا تعین اور تاخیر کی وجوہات
سلمان خان نے واضح کیا کہ ان کی ٹیم کو ابتدائی طور پر اس بات کا علم نہیں تھا کہ شردھا کپور کی فلم بھی اسی دن ریلیز ہونے والی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے آزادانہ طور پر 4 دسمبر کو اپنی فلم کی ریلیز کی تاریخ منتخب کی تھی، لیکن اب وہ اس فیصلے پر شرمندہ ہیں۔Also readMiley Cyrus Marries Maxx Morando in Palm Springs
درحقیقت، سلمان خان کی فلم کی اصل ریلیز کی تاریخ 20 نومبر مقرر تھی۔ تاہم، میڈیا رپورٹس کے مطابق، پریس اسکریننگ کے دوران ٹیم کو بصری اثرات (وی ایف ایکس) میں کچھ خامیاں نظر آئیں۔
ان خامیوں کو دور کرنے اور فلم کو بہتر بنانے کے لیے ٹیم نے ریلیز کی تاریخ کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فلم میں مزید کام کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں تبدیلی آئی۔
شردھا کپور کا خوش اسلوبی سے ردعمل
تاریخ کے تصادم کی اطلاع ملنے کے بعد سلمان خان نے ذاتی طور پر شردھا کپور سے رابطہ کیا اور معافی مانگی۔ شردھا کپور نے اس معاملے کو بہت ہی خوش اسلوبی اور پیشہ ورانہ انداز میں قبول کیا۔
انہوں نے سلمان خان کو یہ یقین دلاتے ہوئے کہ وہ اس بات پر کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کر رہیں۔ شردھا کپور نے واضح کیا کہ اس وقت مارکیٹ میں کافی جگہ موجود ہے تاکہ دونوں فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہو کر کامیابی حاصل کر سکیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی دن ریلیز ہونا دونوں فنکاروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا اور ناظرین کی طرف سے دونوں فلموں کا سراغ لگانے کا موقع ملے گا۔
بالی وڈ مارکیٹ پر ممکنہ اثرات
یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بالی وڈ کے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا تعاون اور احترام کا رویہ رکھتے ہیں۔ جب دو بڑے اسٹارس کی فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہوتی ہیں، تو یہ اکثر باکس آفس پر ایک دوسرے کے لیے چیلنج بنتی ہے۔
تاہم، اس بار شردھا کپور کے مثبت ردعمل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مقابلہ دونوں فلموں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دونوں فلموں کا طرز اور کرداری انتخاب مختلف ہو سکتا ہے، جو ناظرین کو متبادل تفریح فراہم کرے گا۔
4 دسمبر کی تاریخ کو جب یہ دونوں فلمیں عوام سامنے آئیں گی، تو ناقدین اور سامعین کا ردعمل یہ طے کرے گا کہ کیا یہ تقسیم دراصل باکس آفس پر دونوں کے لیے کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے یا نہیں۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment