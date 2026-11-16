سلمان اکرم راجا کی گرفتِ خان پر تشویش، انمر خان اور بشرا بیبی کی صحت کا معاملہ اٹھایا
پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے انمر خان اور بشرا بیبی کی صحت کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے قیدیوں کے ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی کا مطالبہ کیا ہے۔
پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا نے حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی انمر خان کو ناانصافی کا سامنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انمر Khan اپنے اصولوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے اور وہ کسی خاص مراعات کے بجائے صرف انصاف چاہتے ہیں۔
خون کے دباؤ کی رپورٹس اور طبی مدد
سلمان اکرم راجا نے انمر خان کی صحت کی رپورٹس پر گہری تشوہ کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انمر خان کے خون کے دباؤ کے 193 تک پہنچنے کی خبریں انتہائی پریشان کن ہیں۔ انہوں نے قید خانے میں انمر خان کے ذاتی ڈاکٹرز کو فوری رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انہیں مناسب طبی امداد مل سکے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
ڈاکٹرز کی آمد اور سوالیہ نشان
انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر انمر Khan کی صحت درست ہے تو ان کے ذاتی معالج کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ سلمان اکرم راجا نے لندن سے ایک ڈاکٹر کے آنے کی خبر کو بھی تشویشناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ انمر خان کی طبی حالت سنگین ہے اور انہیں فوری طبی توجہ کی ضرورت ہے۔
نواز شریف کے ساتھ موازنہ
پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے قید کی حالت کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں ان کے عزیز احباب کو باقاعدگی سے دیکھا جا سکتا تھا اور ان کے ذاتی ڈاکٹر بھی ہمیشہ ان کے پاس رہے۔ سلمان اکرم راجا نے اس حوالے سے حکومت پر تنقید کی کہ انمر Khan کے ساتھ یہ سہولیات کیوں فراہم نہیں کی جا رہیں۔
بشرا بیبی کی صحت کا مسئلہ
سلمان اکرم راجا نے انمر Khan کی اہلیہ بشرا بیبی کی صحت کے حوالے سے بھی اپنی فکر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بشرا بیبی قید خانے میں ناکافی سہولیات کی شکایت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بیبی کو جلد از جلد ہسپتال منتقل کیا جانا چاہیے تاکہ انہیں بہتر طبی سہولیات میسر آ سکیں۔
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