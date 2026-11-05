سلمان خان کی فلم میں گانے پر تنازع، گلوان واقعے سے متاثر کہانی کا موضوع
سلمان خان کی حب الوطنی پر مبنی فلم کے نئے گانے 'تیری سیکسی بیوٹی' پر سوشل میڈیا میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ گانا گلوان وادی میں ہونے والے فوجی جھڑپ کے حساس واقعے کے پیش نظر مناسب نہیں ہے۔
بالی وڈ کے معروف اداکار سلمان خان کی آئندہ ریلیز ہونے والی فلم ' ماتروبھومی: مے وار ریسٹ اِن پیس' کے نئے گانے ' تیری سیکسی بیوٹی' کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ گانا 4 نومبر کی صبح ریلیز کیا گیا، جس میں سلمان خان کے ساتھ اداکارہ چترانگدا سنگھ بھی نظر آتی ہیں۔ ناظرین اور سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ فلم کے موضوع اور گانے کے انداز کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے۔
گانے کی نوعیت اور ناظرین کا ردعمل
گانے کی ویڈیو میں دونوں اداکاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ رومانوی اور شوخ انداز میں وقت گزارتے، مشروبات سے لطف اندوز ہوتے اور رقص کرتے دکھایا گیا ہے۔ چترانگدا سنگھ اس ویڈیو میں سرخ ساڑھی میں نظر آتی ہیں۔ سلمان خان نے سوشل میڈیا پر گانے کی ریلیز کا اعلان ایک دلچسپ کیپشن کے ساتھ کیا، جس میں صبح کی پرواز، دو مشروبات اور اپنی 'سیکسی بیوٹی' کا ذکر کیا گیا۔ اس گانے میں سلمان خان اور مسکان کی آوازیں شامل ہیں، جبکہ ساجد خان نے اضافی vocals دیے ہیں۔Also readدبئی کے مشہور سوشل میڈیا اسٹار یوسف احمد کی پیشہ ورانہ زندگی
گلوان واقعے سے متاثر فلم کا تنازعہ
ناقدین کا سب سے بڑا اعتراض فلم کے موضوع سے متعلق ہے۔ یہ فلم جون 2020 میں بھارت اور چین کی سرحد پر گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ سے متاثر ہے، جس میں کرنل بِکّوملّا سنتوش بابو سمیت بھارتی فوج کے 20 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ایک صارف نے فلم کے موضوع کا حوالہ دیتے ہوئے کرنل بِکّوملّا سنتوش بابو اور گلوان جھڑپ میں ہلاک ہونے والے 19 دیگر فوجیوں کی قربانیوں کا ذکر کیا اور گانے میں شراب اور عورت کی خوبصورتی سے متعلق بول شامل کرنے پر سوال اٹھایا۔
سوشل میڈیا پر سخت تنقید اور مزاحمت
سوشل میڈیا پر صارفین نے گانے کے بولوں کو انتہائی ناگوار قرار دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ گانے میں 'تیری سیکسی بیوٹی کا فان ہو گیا ہو، دو پیگ پیکے تالی ہو گیا ہو' جیسے بول ہیں، جو کہ ایک ایسی فلم کے لیے موزوں نہیں ہے جو گلوان واقعے پر مبنی ہے۔ دوسرے صارفین نے گانے کے بولوں کو ایسا قرار دیا جیسے انہیں چیٹ جی پی ٹی نے لکھا ہو۔ بعض تبصرے خاصے سخت تھے اور ایک صارف نے سلمان خان کو مزید ایسی فلمیں بنانے کے بجائے ریٹائر ہونے کا مشورہ دیا۔
مداحوں کا دفاع اور فلم کا مستقبل
تاہم سوشل میڈیا پر ردعمل مکمل طور پر منفی نہیں رہا۔ کچھ مداحوں نے گانے کا دفاع کرتے ہوئے اس کی دھن کو دلکش قرار دیا اور سلمان خان کی گلوکاری میں واپسی کا خیرمقدم کیا۔ سلمان خان کو اپنی آنے والی حب الوطنی پر مبنی فلم کے لیے پلے بیک سنگنگ میں 11 سال بعد واپسی کا موقع ملا ہے، تاہم گانے کی نوعیت اور فلم کے موضوع کے باعث ناظرین میں بحث چھڑ گئی ہے۔ ناظرین اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ رومانوی عناصر حالیہ برسوں کے ایک حساس فوجی واقعے سے متاثر کہانی میں کس طرح شامل کیے گئے ہیں۔
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