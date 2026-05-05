سلورفورٹ اور فیبرکس نے شناخت کے لیے AI پر مبنی نیا طریقہ متعارف کرایا

سائبر سیکورٹی کمپنیوں سلورفورٹ اور فیبرکس نے رن ٹائم مصنوعی ذہانت کے ذریعے شناخت اور رسائی کے انتظام کے لیے ایک نیا طریقہ پیش کیا ہے، جو اداروں کو تیزی سے اور سمجھداری سے فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
سائبر سیکورٹی کمپنیوں سلورفورٹ اور فیبرکس نے شناخت کے ایک نئے طریقے کو فروغ دیا ہے۔ جامد رسائی کے قوانین کو حقیقی وقت کے AI پر مبنی فیصلہ سازی سے بدل کر، سلورفورٹ اور فیبرکس اس طریقے کو تبدیل کر رہے ہیں جس سے ادارے لوگوں، مشینوں اور خودکار ایجنٹ وں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں جب ڈیجیٹل نظام تیزی سے پیچیدہ اور باہم مربوط ہو رہے ہیں، تو سائبر سیکورٹی کمپنیاں سلورفورٹ اور فیبرکس رن ٹائم مصنوعی ذہانت کے ذریعے شناخت اور رسائی کے انتظام کے لیے ایک نیا طریقہ پیش کر رہی ہیں۔ یہ تعاون اداروں کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو رسائی کی درخواستوں کا حقیقی وقت میں جائزہ لے کر تنظیموں کو تیزی سے، سمجھداری سے اور تناظر سے آگاہ فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے جو تیزی سے بدلتے ہوئے ڈیجیٹل ماحول میں کیے جاتے ہیں۔ روایتی شناخت کے نظام طویل عرصے سے جامد پالیسیوں، پہلے سے طے شدہ قوانین اور دستی جائزے پر منحصر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقے پہلے کے ادارے کے ماڈلز میں مؤثر تھے، لیکن یہ طریقے اب جدید انفراسٹرکچر کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جہاں کلاؤڈ پلیٹ فارمز، ہائبرڈ نیٹ ورکس، مشین شناخت اور خودکار AI ایجنٹ ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ فکسڈ کریڈینشلز پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے، نظام صارف کے رویے، ارادے، ڈیوائس پوزچر، ماحولیاتی اشارے اور رن ٹائم سرگرمی جیسے تناظری اشارے کا جائزہ لیتا ہے اس سے پہلے کہ یہ طے کیا جائے کہ رسائی دی جائے، محدود کی جائے یا انکار کر دی جائے۔ یہ تبدیلی رسائی کے حکمرانی میں ایک اہم ارتقاء ہے۔ ایک بار خلاف ورزی ہونے کے بعد retrospective تفتیش کرنے کے بجائے، رن ٹائم AI درخواست کے وقت ہی فعال اجازت دیتا ہے۔ نظام غیر معمولی رویے کے نمونوں، مشکوک مشین سرگرمی یا ماحولیاتی تناظر میں تبدیلیوں کی نشاندہی کر سکتا ہے جو خطرے کے بڑھتے ہوئے خطرے کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ ایسا کرکے، تنظیموں کو نہ صرف انسانی صارفین بلکہ مشینوں، ایپلی کیشنز اور تیزی سے خودکار AI ایجنٹوں کو بھی تقسیم شدہ انفراسٹرکچر میں کام کرنے کے لیے گیتھیل کنٹرولز لاگو کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ AI پر مبنی آپریشنز کو وسعت دینے والے اداروں کے لیے، عملی قدر بہت زیادہ ہے۔ حقیقی وقت کا تناظری رسائی غیر مجاز اندراج کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے بغیر اہم ورک فلو کو سست کیے یا آپریشنل رگڑ پیدا کیے.
یہ محنت پر مبنی پالیسی کے جائزے اور لیگیسی اتھنٹیکیشن فریم ورک پر انحصار کو بھی کم کرتا ہے، جس سے سیکیورٹی ٹیمیں دستی نگرانی کے بجائے اسٹریٹجک رسک مینجمنٹ پر توجہ مرکوز کر سکتی ہیں۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل ماحول میں، سیکیورٹی کی مضبوطی اور آپریشنل رفتار کے درمیان یہ توازن تیزی سے اہم ہوتا جا رہا ہے۔ وسیع صنعت کے اثرات بھی یکساں طور پر اہم ہیں۔ انٹرپرائز سیکیورٹی کے اندر، رن ٹائم AI میں شناخت کے تحفظ کو جامد پیرامیٹر دفاع سے مسلسل، موافقت پذیر حکمرانی کی طرف منتقل کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو نہ صرف ڈیٹا کی حفاظت کرتا ہے بلکہ تنظیموں کو جدید خطرات کے خلاف زیادہ لچکدار اور فعال ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ سلورفورٹ اور فیبرکس کا یہ مشترکہ اقدام سیکیورٹی کے شعبے میں ایک نئی سمت کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں AI کی طاقت سے اداروں کو ان کے ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت کرنے اور تیزی سے بدلتے ہوئے خطرات کے خلاف مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس نئی حکمت عملی کے ذریعے، ادارے نہ صرف موجودہ خطرات سے بچ سکتے ہیں بلکہ مستقبل کے چیلنجز کے لیے بھی تیار رہ سکتے ہیں۔ یہ تعاون سیکیورٹی کے میدان میں ایک اہم پیشرفت ہے اور اس سے اداروں کو زیادہ محفوظ اور موثر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس نظام کی مدد سے، ادارے اپنے ڈیٹا اور سسٹم کو غیر مجاز رسائی سے بچا سکتے ہیں اور اپنے آپریشنز کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکتے ہیں۔ سلورفورٹ اور فیبرکس نے سیکیورٹی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، جو AI کی طاقت سے ممکن ہوا ہے
