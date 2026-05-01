سلینا گومز نے شادی کی افواہوں کو غلط ثابت کردیا

گلوکارہ سلینا گومز نے شوہر بینی بلانکو کے ساتھ محبت بھرے لمحات کی تصاویر شیئر کرکے شادی کی علیحدگی کی خبروں کو رد کردیا۔
حال ہی میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کے ردعمل میں گلوکارہ اور اداکارہ سلینا گومز نے اپنے شوہر بینی بلانکو کے ساتھ انتہائی ذاتی اور محبت بھرے لمحات کی تصاویر شیئر کرکے شادی کی علیحدگی کی خبروں کو خاموش کردیا ہے۔ جمعرات 30 اپریل کو انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے سلینا گومز نے اپنے ازدواجی تعلقات میں درار اور مبینہ دھوکے کی خبروں کا جواب دیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق متعدد تصاویر کا ایک مجموعہ شیئر کیا، جس میں جوڑے کے درمیان محبت بھرے لمحات کو نمایاں کیا گیا۔ اس مجموعے میں 'بینی اور سلینا سانتا باربرا، کیلیفورنیا' لکھے ہوئے ایک شادی کے بورڈ کی تصویر بھی شامل ہے، جو ان کی شادی کی یاد دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ، گھر کے پُرآشوب مناظر بھی شامل ہیں جن میں جوڑے کی مشترکہ یادوں کی فریمڈ تصاویر موجود ہیں۔ ایک تصویر میں بینی بلانکو کو سلینا گومز کو پیار سے پیچھے سے گلے لگا رہے ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں یہ جوڑا ایک بے تکلف سیلفی میں نظر آرہا ہے۔ سلینا گومز نے اپنی زندگی کے ہلکے پھلکے لمحات بھی شیئر کیے، جن میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی بھانجی اور کام کے پیچھے کے مناظر شامل ہیں۔ اس پوسٹ کا مقصد مداحوں کو ان کی روزمرہ کی زندگی کی ایک وسیع جھلک دکھانا تھا۔ یہ پوسٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب سوشل میڈیا پر کئی ہفتوں سے ان کی شادی میں مسائل کی افواہیں گردش کر رہی تھیں، جن میں یہ دعوے بھی شامل تھے کہ سلینا گومز نے سوشل میڈیا پر بینی بلانکو کو ان فالو کر دیا ہے۔ ان محبت بھرے اور ذاتی لمحات کو شیئر کرکے سلینا گومز نے مؤثر طریقے سے ان افواہوں کو رد کردیا اور اپنے تعلقات کی مضبوطی کو ثابت کیا۔ سلینا گومز اور بینی بلانکو نے ستمبر 2025 میں شادی کی، جو دو سال سے زائد عرصے کی ڈیٹنگ اور نو ماہ کی منگنی کے بعد ہوئی۔ ان کی شادی کی خبر نے مداحوں اور میڈیا میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ سلینا گومز نے ہمیشہ سے اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا کی نگاہوں سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب ان کے ازدواجی تعلقات کے بارے میں غلط خبریں پھیلنے لگیں تو انہوں نے خاموشی توڑنے اور حقیقت کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پوسٹ کے ذریعے انہوں نے نہ صرف اپنی شادی کی مضبوطی کا اظہار کیا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی جواب دیا ہے جو ان کے تعلقات کے بارے میں منفی باتیں کر رہے تھے۔ سلینا گومز اور بینی بلانکو کی محبت کی کہانی مداحوں کے لیے ایک مثال ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت اور اعتماد کے ذریعے ہر مشکل کو بآسانی عبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ میڈیا میں گردش کرنے والی ہر خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ سلینا گومز کی جانب سے یہ اقدام مداحوں کے لیے ایک راحت کا سانس ثابت ہوا اور انہوں نے جوڑے کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا.
