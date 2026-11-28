سلیمان خان نے 17 سال کی عمر میں 2 لاکھ ڈالر کا ایوارڈ جیت لیا
برمنگھم سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ مسلمان نوجوان سلیمان خان نے عالمی مقابلے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو لاکھ ڈالر انعام جیتا۔
برطانیہ کے شہر برمنگھم سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ مسلمان نوجوان سلیمان خان نے عالمی روبوٹکس مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے 2 لاکھ ڈالر کا انعام جیت لیا۔ ان کی یہ کامیابی دنیا بھر میں نوجوانوں کے لیے ایک نئی مثال قائم کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ کم عمری میں بھی بڑے خواب حقیقت میں بدلے جا سکتے ہیں۔
تخلیقی روبوٹک ہاتھ کی کٹ کی تیاری
سلیمان خان نے روبوٹکس کے شعبے میں ایک ایسی روبوٹک ہاتھ بنانے کی کٹ تیار کی ہے، جس کے ذریعے نوجوان خود روبوٹک ہاتھ تیار کرنے، پروگرامنگ اور انجینئرنگ کی بنیادی مہارتیں سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی اس تخلیقی کاوش نے عالمی سطح پر بہت توجہ حاصل کی اور اسے منفرد حل قرار دیا گیا۔Also readنیوزی لینڈ Elections:γκ اپرچیونٹی پارٹی کنگ میکر، لکسن اکثریت سے ایک نشست پیچھے
علی بابا مقابلے میں شاندار فتح
سلیمان خان نے لندن میں علی بابا کے CoCreate Pitch مقابلے میں ہزاروں امیدواروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گرینڈ ونر کا اعزاز حاصل کیا۔ اس عالمی مقابلے میں مختلف ممالک سے تقریباً 20 ہزار درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جس میں انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر قبضہ جمایا۔
تعلیم اور رسائی کو آسان بنانا
خود سیکھ کر روبوٹکس میں مہارت حاصل کرنے والے سلیمان خان اپنی کمپنی SuleyNova Robotics کے ذریعے نوجوانوں کے لیے روبوٹکس کی تعلیم کو زیادہ آسان، قابل رسائی اور عام بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے تخلیقی سوچ اور محنت کے ذریعے نئی نسل کو تکنیکی میدان میں رہنمائی فراہم کریں۔
کامیابی کے پیچھے کوششیں اور منصوبے
17 سال کی عمر میں عالمی سطح پر کامیابی حاصل کرنے والے سلیمان خان کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ تخلیقی سوچ، محنت اور علم کے ذریعے کم عمری میں بھی بڑے خواب حقیقت میں بدلے جا سکتے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی نہ صرف ذاتی بلکہ پوری معاشرے کے لیے تحفہ ہے۔
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