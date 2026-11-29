سلینا سلیم کی لاہور میں شادی کی رنگا رنگ تقریب اور شوبز اسٹارز کی شرکت
اداکار سلیم شیخ کی بیٹی ماڈل سلینا سلیم کی لاہور میں شادی کی تقریب میں شوبز کے معروف چہرے شامل ہوئے۔ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔
پاکستان کے مشہور اداکار سلیم شیخ کی بیٹی ماڈل سلینا سلیم کی شادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جس نے مداحوں اور شوبز دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ لاہور میں منعقد ہونے والی اس رنگا رنگ تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ تقریب میں دلہا اور دلہن کے ساتھ دونوں خاندانوں کے اراکین نے بھرپور شرکت کی اور موسیقی پر رقص کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
شوبز اسٹارز کی موجودگی اور تقریب کی تفصیلات
سلیم شیخ کا تعلق پاکستان کے ایک معروف شوبز خاندان سے ہے جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی شادی میں شوبز سے وابستہ بڑے چہروں کی شرکت نے مزید چرچا پیدا کیا ہے۔ ان کے بھائی سینئر اداکار جاوید شیخ اور اداکار بہروز سبزواری جو کہ ان کے بہنوئی ہیں، تقریب میں موجود تھے۔ ان اہم شخصیات کی موجودگی نے تقریب کو مزید خاص بنا دیا اور مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔Also readSpain: Sanchez Fights Right-Wing Tide at Crossroads
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز اور صارفین کا ردعمل
تقریب کی ویڈیوز میں خاندان کے مختلف افراد کو رقص میں حصہ لیتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ تصاویر میں خوشی اور اپنائیت کا ماحول نمایاں تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے سلینا اور ان کے شریک حیات کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ مداحوں کی جانب سے نئے جوڑے کے لیے خوش گوار اور کامیاب ازدواجی زندگی کی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔
خاندانی پس منظر اور شوبز کی جڑیں
سلیم شیخ کا خاندان پاکستانی اداکاری کے دنیا میں کافی معروف ہے۔ ان کے بھائی جاوید شیخ سینئر اداکار ہیں جنہوں نے کئی مقبول ڈراموں اور فلموں میں کام کیا ہے۔ اسی طرح بہروز سبزواری بھی ایک کامیاب اداکار ہیں جو کہ سلیم شیخ کے خاندان سے منسلک ہیں۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی نے تقریب کو ایک بڑا شاہانہ اور خوشگوار ایونٹ بنا دیا۔
تقریب کے بعد مداحوں کی جانب سے نیک خواہشات
تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر نئے جوڑے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ وہ سلینا اور ان کے شوہر کو ایک پرسکون اور کامیاب زندگی کی دعا دیتے ہیں۔ یہ تقریب نہ صرف ایک شادی کا ایونٹ تھا بلکہ یہ خاندانی اکٹھ کی ایک خوبصورت مثال بھی تھی جس میں تمام مہمانوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment