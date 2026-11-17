سلیک حسین نے مریم نواز کو بھی قانونی نوٹس بھیج دیے، Rs5bn کے تنازعے کی نئی کارروائی
وزیرِ خارجہ سلیک حسین نے مریم نواز کے Rs5bn کے ڈیفامیشن نوٹس کا جواب جمع کراتے ہوئے انہیں اور عظمیٰ بخاری کو بھی الگ نوٹس بھیج دیے۔
فیڈرل منسٹر برائے اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ چوہدری سلیک حسین نے پنجاب کی وزیرِ اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے بھیجے گئے 5 ارب روپے کے ڈیفامیشن نوٹس کا سرکاری جواب جمع کروا دیا ہے۔ اس اقدام کے ساتھ ہی چوہدری سلیک حسین نے اعلان کیا ہے کہ وہ مریم نواز شریف اور پنجاب کی اطلاعات کی وزیرہ عظمیٰ زاہد بخاری دونوں کو الگ الگ قانونی نوٹس بھیجیں گے، جس سے موجودہ کرپشن کے الزامات کے تنازع میں قانونی لڑائی مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔
جوابی نوٹس میں مریم نواز کا بھی نام شامل
چوہدری سلیک حسین نے اپنے وکیل کے ذریعے چیف منسٹر کے قانونی نوٹس کا تحریری جواب جمع کروایا ہے، جس میں پیش کیے گئے قانونی موقف اور دلائل کی تفصیلات ابھی تک عوامی سطح پر سامنے نہیں آئی ہیں۔ تاہم، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کر کے تصدیق کی ہے کہ ان کے قانونی مشیر کے ذریعے دو نئے ڈیفامیشن نوٹس بھیجے گئے ہیں جن کے نام مریم نواز شریف اور عظمیٰ زاہد بخاری ہیں۔Also readSalik Hussain responds to Rs5bn notice, stands by Punjab corruption
اس بیان میں چوہدری سلیک حسین نے واضح کیا کہ انہوں نے اپنے وکیل کے توسط سے ہتکِ عزت کے دو قانونی نوٹس بھجوائے ہیں، جن میں سے ایک محترمہ مریم نواز شریف اور دوسرا محترمہ عظمیٰ زاہد بخاری کو ارسال کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نومبر کی ششم تاریخ کو نوٹس وصول ہونے کی تصدیق کی تھی اور نومبر کی اگیلی تاریخ کو اطلاع دی تھی کہ جواب تیار ہو چکا ہے۔
قانونی کارروائی کی تفصیلات اور الزامات
وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے چوہدری سلیک حسین پر پنجاب میں کرپشن کے الزامات لگانے کے تناظر میں 5 ارب روپے کا ڈیفامیشن نوٹس جاری کیا تھا، جس کا جواب اب جمع کروا دیا گیا ہے۔ چوہدری سلیک حسین نے جوابی نوٹسز کے مواد، مطلوبہ معاوضے کی مقدار، یا ان particular الزامات کی تفصیلات کا بھی اظہار نہیں کیا جو انہوں نے مریم نواز اور عظمیٰ بخاری کے خلاف دائر کیے ہیں۔
اس نئی قانونی کارروائی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان جاری اختلافات اب عدالتی چیمبروں تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ ایک باہمی قانونی جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ چوہدری سلیک حسین کا یہ اقدام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کرپشن کے الزامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی موقف اپنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
عوام اور سیاست دانوں پر اثرات
یہ قانونی تنازع نوجوانوں کی روزگار کی امیدوں اور انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق محکمے کی سرگرمیوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ اس وقت کی بنیادی توجہ سیاسی اور قانونی جھگڑے پر مرکوز ہے۔ چوہدری سلیک حسین کے اس قدم سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نوٹسز مستقبل میں کسی بڑے کیس یا عدالتی فیصلے کا باعث بنیں گے جو حکومتی سطح پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
عظمیٰ زاہد بخاری اور مریم نواز شریف کی جانب سے اب تک کسی سرکاری یا نجی بیان میں اس نئی کارروائی کا جواب دینے کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن متوقع طور پر ان کی ٹیمیں بھی قانونی طریقہ کار کے تحت اپنا ردعمل ظاہر کریں گی۔ اس پورے معاملے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ 5 ارب روپے کے نوٹس کا جواب اور جوابی نوٹسز کا تبادلہ ایک ایسے دور کا حصہ ہے جہاں سیاسی مخالفین کے درمیان قانونی ہتھیاروں کا استعمال عام ہو گیا ہے۔
آخر میں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ چوہدری سلیک حسین کے ذریعے جوابی نوٹسز کی ترسیل اور مریم نواز کے نوٹس کا جواب جمع کروانا اس تنازع کے اگلے مرحلے کی بنیاد رکھتا ہے، جس میں آئندہ عدالتی کارروائیوں اور ممکنہ پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا میں آنے والی نئی تفصیلات پر توجہ مرکوز رہے گی۔
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