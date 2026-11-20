سمانتھا روتھ پربھو کا بیٹا دیو نڈی مورو کی ولادت کا اعلان
اداکارہ سمانتھا روتھ پربھو اور راج نڈی مورو نے 19 نومبر 2026 کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری شیئر کی۔
اداکارہ سمانتھا روتھ پربھو اور فلم ہدایت کار راج نڈی مورو کے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ اعلان کے مطابق، ان کے خوبصورت بیٹے دیو نڈی مورو کی ولادت 19 نومبر 2026 کو ہوئی ہے۔ اس اہم اور جذباتی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے سمانتھا نے اپنے مداحوں کے ساتھ اس خوشخبری کا اشتراک کیا۔
سманتھا روتھ پربھو نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں واضح طور پر بتایا کہ ان کا بیٹا دیو نڈی مورو 19 نومبر 2026 کو دنیا میں آیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ لمحہ ان کی زندگی میں اب تک کا سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہے۔ اس پوسٹ میں نومولود بچے کی تصویر کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی واضح کیا گیا تھا اور اس کے آخر میں سمانتھا اور راج نڈی مورو دونوں کے نام درج تھے۔Also readایران امریکا میں ہونیوالے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا، ایرانی وزیرِ کھیل کا اعلان
جفتی کی شادی اور تعلقات کی تفصیلات
سمانتھا روتھ پربھو اور راج نڈی مورو کی شادی یکم دسمبر 2025 کو کوئمبٹور کے ایشا یوگا سینٹر میں منعقد ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان رشتے کی نشوونما کی خبریں وقت کے ساتھ سامنے آتی رہیں، جن میں انہیں مختلف تقریبات میں ایک ساتھ دیکھنا اور سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ دکھائی دینا شامل تھا۔ ان کی شادی کے بعد سے ان کے خاندانی سفر کا نیا باب شروع ہوا ہے۔
پیشہ ورانہ سفر اور مشترکہ کام
سمانتھا روتھ پربھو اور راج نڈی مورو کی پیشہ ورانہ شناخت 2021 میں ویب سیریز دی فیملی مین 2 کے دوران شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے ویب سیریز سِٹڈیل: ہنی بنی میں بھی ایک ساتھ کام کیا۔ ان کی پیشہ ورانہ کامیابیوں نے ان کے درمیان قربت کو مزید فروغ دیا، جس نے ان کے ذاتی اور پیشہ ورانہ رشتے کو مضبوط بنایا۔
خاندانی اضافے اور مستقبل کے اقدامات
اس نئے خاندانی رکن کی آمد کے ساتھ سمانتھا روتھ پربھو اور راج نڈی مورو کے خاندان میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے۔ بیٹے دیو نڈی مورو کی پیدائش نے ان دونوں کے لیے والدین بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس واقعے نے ان کے مداحوں اور صنعت کے دیگر اراکین میں بھی جذبے کی لہر دوڑا دی ہے، جو ان کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔
اداکاری کی دنیا میں نئی چہل پہل
اس خوشخبری کے بعد سمانتھا روتھ پربھو اور راج نڈی مورو کی ذہنی سکون اور توجہ اب ان کے نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال پر مرکوز ہو جائے گی۔ ان کے مداح اس نئے دور کی جلدی سے انتظار کر رہے ہیں جب وہ دوبارہ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں واپس آئیں گے۔ یہ واقعہ ان کی ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ سفر کے سنگم کا اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment