سمے رائنا کا امیتابھ بچن پر تبصرہ: ابھیشیک بچن اور دیگر کی جانب سے شدید ردعمل

بھارتی کامیڈین سمے رائنا کی جانب سے امیتابھ بچن پر تبصرہ کرنے پر ان کے بیٹے ابھیشیک بچن اور دیگر شخصیات نے تنقید کی ہے۔ راکھی ساونت نے سمے رائنا کو خبردار کیا، جبکہ اعجاز خان نے بھی ان کے رویے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔
نامور بھارت ی کامیڈی ن سمے رائنا نے اپنے حالیہ اسٹینڈ اپ شو میں لیجنڈری بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن پر تبصرہ کیا، جس کے بعد ان کے بیٹے ابھیشیک بچن اور دیگر شخصیات کی جانب سے ان پر تنقید کی جارہی ہے۔ سمے رائنا ، جو انڈیا کے نوجوان اسٹینڈ اپ کامیڈی ن ہیں، نے یوٹیوب پر اپنے شو ’انڈیاز گوٹ لیٹنٹ‘ کے ذریعے شہرت حاصل کی، لیکن رنویر الہ آبادیہ کے بارے میں ایک نامناسب بیان کی وجہ سے وہ تنازع ات میں گھر گئے تھے۔ تاہم، ان کے حالیہ کامیڈی اسپیشل ’اسٹل الائیو‘ کی ویڈیو جاری ہونے کے بعد، لوگوں نے ان کی واپسی کا خیرمقدم کیا اور وہ ایک بار پھر مقبول ہوئے، لیکن لگتا ہے کہ ان کی مشکلات پھر سے بڑھنے والی ہیں۔
اس معاملے پر بھارتی اداکارہ راکھی ساونت نے بھی ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمے رائنا کا امیتابھ بچن جی کے بارے میں اس طرح بات کرنا غلط ہے، کیونکہ ابھیشیک بچن ان کے پسندیدہ اداکار ہیں۔ راکھی ساونت نے فوٹوگرافرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ امیتابھ بچن کا بہت احترام کرتی ہیں اور سمے رائنا کو اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر اس معاملے نے اس وقت زیادہ توجہ حاصل کی جب سمے رائنا نے اپنے حالیہ شو میں امیتابھ بچن کے بارے میں کچھ تبصرے کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امیتابھ بچن ایک عظیم اداکار ہیں، اور وہ ابھیشیک بچن سے محبت کرتی ہیں۔ راکھی ساونت نے سمے رائنا کو خبردار کیا کہ وہ امیتابھ بچن کے بارے میں نامناسب باتیں کرنے سے باز رہیں، ورنہ وہ ان کے بارے میں کچھ انکشافات کریں گی۔ اس کے علاوہ، امیتابھ بچن کے بیٹے، ابھیشیک بچن نے بھی اس معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کے والد دونوں سمے رائنا کو ایک فنکار کے طور پر پسند کرتے ہیں، لیکن مذاق اور بدتمیزی کے درمیان ایک حد ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید تھی کہ سمے رائنا پچھلے تنازعات سے کچھ سیکھیں گے۔
اداکار اعجاز خان نے بھی اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سمے رائنا کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ امیتابھ بچن جیسے عظیم اداکار کے بارے میں اس طرح بات کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اعجاز خان نے کہا کہ وہ حیران ہیں کہ کوئی شخص اتنی بے شرمی سے بات کیسے کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں اتنے بڑے اور معزز شخص کی عزت کرنی چاہیے۔
اس کے علاوہ، خبر میں راجپال یادیو کے بارے میں ایک سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے شاہ رخ خان کے ساتھ فلم 'اوم شانتی اوم' میں کام کیوں نہیں کیا۔ آخر میں، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بھارتی پروپیگنڈا فلم 'دھرندھر' کے جواب میں 'میرا لیاری' ریلیز کے لیے تیار ہے۔
