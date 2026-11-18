سم-می وی 5 کیبل خرابی: پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر
پاکستانی ساحل کے قریب سمندر کے نیچے سم-می وی 5 انٹرنیشنل کیبل میں خرابی کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔
پاکستان ٹیلی مواصلات اتھارٹی ( PTA) نے اطلاع دی ہے کہ سمندر کے نیچے چلنے والی بین الاقوامی سم-می وی 5 (SEA-ME-WE 5) کیبل سسٹم میں خرابی واقع ہوئی ہے، جس کے باعث پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سروسز میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔
ترجمان ایف ایس ایس کے مطابق، اس خرابی کی وجہ سے صارفین کو عارضی طور پر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور سروسز کی معیار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
کیبل کی خرابی کا مقام اور نوعیت
پاکستان ٹیلی مواصلات اتھارٹی (PTA) کی طرف سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ خرابی تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کے ساحل سے واقع ہے۔
یہ رپورٹ کیبل سسٹم کے ان حصے میں سامنے آئی ہے جو بین الاقوامی ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر یورپ اور ایشیا کے درمیان ڈیٹا ٹریفک کے بہاؤ کے لیے۔
متبادل راستوں سے ٹریفک کا انتظام
ترجمان ایف ایس ایس کے مطابق، انٹرنیٹ ٹریفک کو متبادل بین الاقوامی لنکس کے ذریعے ریریوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ خلل کو کم سے کم سطح پر رکھا جا سکے۔
اس اقدام کا مقصد سروسز کو جتنا ممکن ہو اتنا ہی برقرار رکھنا ہے اور صارفین کو دیے گئے انٹرنیٹ سروسز کی معیار کو مستحکم رکھنا ہے۔
مرمت کے لیے جاری کوششیں
سم-می وی 5 (SMW5) کنسورٹییم کے ساتھ تعاون کے تحت، ٹرانس ورلڈ اسوسی ایٹس (TWA) خرابی کی وجہ کا تعین کرنے اور مرمت کے لیے تخمینہ شدہ وقت کا تعین کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔
مرمت کے عمل میں بین الاقوامی مینٹیننس ٹیموں کی شمولیت شامل ہے، جو کہ فائر بریکنگ یا کیبل کو دوبارہ جوڑنے کے لیے مخصوص ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتی ہے۔
PTA کی نگرانی اور صارفین کے لیے ہدایات
پاکستان ٹیلی مواصلات اتھارٹی (PTA) نے تصدیق کی ہے کہ وہ متعلقہ تنظیموں اور فراہم کنندگان سے رابطے میں ہے اور صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔
اتھارٹی نے تمام مواصلاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صارفین کو بروقت معلومات فراہم کریں اور عارضی انٹرنیٹ سروسز میں آنے والی رکاوٹوں کے حوالے سے شفافیت برقرار رکھیں۔
مرمت کے لیے متوقع وقت اور اثرات
مرمت کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ملک بھر میں نارمل انٹرنیٹ سروسز کو بحال کیا جا سکے۔
تاہم، سمندر کے نیچے کیبل کی مرمت ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں وقت لگ سکتا ہے، لہذا صارفین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ متبادل سروسز یا موبائل ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات پوری کریں۔
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