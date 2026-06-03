سنا یوسف کی والدہ نے شدید غم کا اظہار کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا

ٹک ٹاک کی شہسوار سنا یوسف کے قتل کے ایک سال بعد، اس کی والدہ فَرْزانہ یوسف نے ایک جذباتی پوسٹ کے ذریعے اپنی تکلیف اور انصاف کے حق میں عوامی حمایت کی گزارش کی۔
تقریباً ایک سال گزرنے کے بعد، ٹک ٹاک کی نوجوان شہسوار سنا یوسف کے قاتلانہ قتل کے بعد اس کی والدہ نے ایک جذباتی پوسٹ شیئر کی ہے جس نے سوشل میڈیا کے لاکھوں صارفین کے دلوں کو چھو لیا۔ فَرْزانہ یوسف نے ایک تصویر کے ساتھ ایک اداس شاعری کا مصرع پوسٹ کیا جس میں ایک ماں کی بےمثال درد اور غم کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس اردو دوہے میں لکھا ہے: "ایک عمر ایک پھول کی حفاظت میں گزر گئی، اور جب وہ خوشبو پھیلانے کے قابل ہوا تو کوئی اور اسے چھین لے گیا۔" تصویر میں فَرْزانہ اپنی ذرا سی تکلیف میں سر اپنی بانہوں پر آرام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کے پیچھے سنا یوسف کی قبر کے بستر پر رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ منظر نہ صرف ایک بے مثال ماں کی غمگین کیفیت کو پیش کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سنا کے نا انصاف ی کے خلاف عوامی ردعمل کو بھی واضح کرتا ہے۔ سنا یوسف کا قتل جون 2025 میں پاکستان میں بڑے دھاچوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نوجوان سوشل میڈیا متاثرہ کو اسلام آباد کے اپنے گھر میں مشتبہ قاتل کی گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تحقیقات کے مطابق، ملزم نے سنا سے متعدد بار رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور اس کے رد کیے جانے کے بعد اس کے ساتھ شدید جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عدالت کے دوران سنا کے والدین نے اپنی بیٹی کی خاطر انصاف کا طلبگار رہتے ہوئے نوجوان خواتین کے خلاف تشدد اور حراست کے خلاف اپنی آواز اٹھائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ معاشرے کو خواتین کی حفاظت کے لئے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہر قسم کے ظلم کے خلاف سخت سزائیں دی جانی چاہئے۔ فَرْزانہ یوسف نے اپنی پوسٹ میں تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں خاندان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انصاف کے حصول کے لئے ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سنا کی یاد ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی اور اس کی قربانی کے ذریعے معاشرہ خواتین کے تحفظ کے لئے مزید سخت اقدامات کرے گا۔ اس پوسٹ نے نہ صرف سنا کے پرستاروں کے دلوں کی دھڑکن بڑھائی، بلکہ معاشرتی شعور کو بھی بیدار کیا کہ ہر عورت کو محفوظ، آزاد اور بے خوف ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ دکھ اور امید کا امتزاج ہے کہ سنا کے نام پر انصاف ملے گا اور اس کے خاندان کو سکون ملے گا.
تقریباً ایک سال گزرنے کے بعد، ٹک ٹاک کی نوجوان شہسوار سنا یوسف کے قاتلانہ قتل کے بعد اس کی والدہ نے ایک جذباتی پوسٹ شیئر کی ہے جس نے سوشل میڈیا کے لاکھوں صارفین کے دلوں کو چھو لیا۔ فَرْزانہ یوسف نے ایک تصویر کے ساتھ ایک اداس شاعری کا مصرع پوسٹ کیا جس میں ایک ماں کی بےمثال درد اور غم کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس اردو دوہے میں لکھا ہے: "ایک عمر ایک پھول کی حفاظت میں گزر گئی، اور جب وہ خوشبو پھیلانے کے قابل ہوا تو کوئی اور اسے چھین لے گیا۔" تصویر میں فَرْزانہ اپنی ذرا سی تکلیف میں سر اپنی بانہوں پر آرام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کے پیچھے سنا یوسف کی قبر کے بستر پر رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ منظر نہ صرف ایک بے مثال ماں کی غمگین کیفیت کو پیش کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سنا کے ناانصافی کے خلاف عوامی ردعمل کو بھی واضح کرتا ہے۔ سنا یوسف کا قتل جون 2025 میں پاکستان میں بڑے دھاچوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نوجوان سوشل میڈیا متاثرہ کو اسلام آباد کے اپنے گھر میں مشتبہ قاتل کی گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تحقیقات کے مطابق، ملزم نے سنا سے متعدد بار رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور اس کے رد کیے جانے کے بعد اس کے ساتھ شدید جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عدالت کے دوران سنا کے والدین نے اپنی بیٹی کی خاطر انصاف کا طلبگار رہتے ہوئے نوجوان خواتین کے خلاف تشدد اور حراست کے خلاف اپنی آواز اٹھائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ معاشرے کو خواتین کی حفاظت کے لئے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہر قسم کے ظلم کے خلاف سخت سزائیں دی جانی چاہئے۔ فَرْزانہ یوسف نے اپنی پوسٹ میں تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں خاندان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انصاف کے حصول کے لئے ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سنا کی یاد ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی اور اس کی قربانی کے ذریعے معاشرہ خواتین کے تحفظ کے لئے مزید سخت اقدامات کرے گا۔ اس پوسٹ نے نہ صرف سنا کے پرستاروں کے دلوں کی دھڑکن بڑھائی، بلکہ معاشرتی شعور کو بھی بیدار کیا کہ ہر عورت کو محفوظ، آزاد اور بے خوف ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ دکھ اور امید کا امتزاج ہے کہ سنا کے نام پر انصاف ملے گا اور اس کے خاندان کو سکون ملے گا
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