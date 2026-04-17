سنجے لیلا بھنسالی کی نئی فلم 'لو اینڈ وار' 2027 میں ریلیز ہوگی، رنبیر کپور، عالیہ بھٹ اور وکی کوشل مرکزی کرداروں میں

بالی ووڈ کے ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی کی آنے والی فلم 'لو اینڈ وار' 21 جنوری 2027 کو ریلیز ہوگی۔ فلم میں رنبیر کپور، عالیہ بھٹ اور وکی کوشل مرکزی کردار ادا کریں گے۔ یہ رومانوی ایکشن ڈراما کئی زبانوں میں پیش کی جائے گی۔
بالی ووڈ کے معتبر ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی کی زیر نگرانی تیار ہونے والی ایک بہت بڑی فلم ، جس کا نام ' لو اینڈ وار ' رکھا گیا ہے، اب 21 جنوری 2027 کو سینماؤں کی زینت بنے گی۔ یہ فلم تین مشہور ستارے رنبیر کپور ، عالیہ بھٹ اور وکی کوشل کو ایک ساتھ بڑی اسکرین پر پیش کرے گی۔ ان تینوں اداکاروں کو بالی ووڈ کے صف اول کے فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کی موجودگی نے فلم کو پہلے ہی سے ہی مداحوں کے درمیان میں کافی دلچسپی کا مرکز بنا دیا ہے۔ فلم کے بارے میں ابتدائی خبروں نے کافی جوش و خروش پیدا کیا
تھا، اور اب باقاعدہ اعلان نے اس جوش کو مزید بڑھا دیا ہے کہ اس کی ریلیز کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ 'لو اینڈ وار' کو ایک رومانوی ایکشن ڈراما کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، جس میں سنجے لیلا بھنسالی کے مخصوص ہدایت کاری کے انداز کا عکس نظر آئے گا۔ ان کے کام میں ہمیشہ سے ہی شاندار مناظر، گہری کہانیاں اور جذباتی پہلو نمایاں رہے ہیں۔ فلم کی زبان کے حوالے سے، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے ہندی کے ساتھ ساتھ تیلگو اور تمل زبانوں میں بھی پیش کیا جائے گا، جس سے اس کی سامعین کی گنجائش میں مزید اضافہ ہوگا۔ اصل میں، اس فلم کی ریلیز 2026 کے لیے طے کی گئی تھی، مگر فلم کی کہانی میں کچھ اہم تبدیلیوں اور پروڈکشن کے مراحل میں اضافے کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں، رنبیر کپور نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ان کی فلم 'رمائینا ون' کی ریلیز کے بعد ہی 'لو اینڈ وار' کا آغاز ہوگا، اور اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ نیا منصوبہ یہی ہے۔ یہ فلم نہ صرف ان اداکاروں کے مداحوں کے لیے بلکہ بالی ووڈ کی فلم سازی کے شائقین کے لیے بھی ایک بڑا لمحہ ہوگی۔ سنجے لیلا بھنسالی کا نام ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ فلم میں شاہانہ سیٹ، مضبوط اداکاری اور ایک متاثر کن کہانی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ، جو خود ایک جوڑے کے طور پر بھی کافی مقبول ہیں، کے درمیان کیمسٹری کو اس بڑے پردے پر دیکھنا خاصا دلچسپ ہوگا۔ وہیں وکی کوشل کی شمولیت فلم میں ایک اور جہت کا اضافہ کرے گی۔ فلم کی ریلیز میں تاخیر نے اس کی توقعات کو اور بھی بڑھا دیا ہے، اور اب مداح 21 جنوری 2027 کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ اس بڑے پروجیکٹ کا حصہ بن سکیں۔ یہ فلم بالی ووڈ کے لیے ایک اہم اضافہ ثابت ہو سکتی ہے، خاص کر جب اس میں اتنے بڑے نام شامل ہوں۔
لو اینڈ وار سنجے لیلا بھنسالی رنبیر کپور عالیہ بھٹ وکی کوشل
