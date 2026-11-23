سندھ یوتھ کارڈ کا لانچ: مراد علی شاہ کا اعلان
سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں سندھ یوتھ کارڈ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ کارڈ نوجوانوں کو تعلیم، ملازمت اور مہارت کی سہولیات فراہم کرے گا۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں سندھ یوتھ کارڈ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ منصوبہ نوجوان نسل کو تعلیم، روزگار اور مہارتوں کی تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ صرف ایک شناختی کارڈ نہیں بلکہ مواقع، شمولیت اور خود مختاری کا پلیٹ فارم ہے۔
نوجوانوں کی ترقی کا تاریخی اقدام
مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ اور پاکستان کا مستقبل نوجوان نسل کو دیے گئے مواقع پر منحصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان صرف کل کے رہنما ہی نہیں بلکہ ترقی اور تبدیلی کی سب سے بڑی قوت ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوانوں کے مواقع ان کی مالی حیثیت یا سماجی پس منظر سے نہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں اور حوصلے سے طے ہونے چاہئیں۔Also readPakistan Fuel Dealers Threaten Shutdown Over Pricing Dispute
وزیر اعلیٰ نے چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت کو نوجوانوں کی ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی پی پی سماجی انصاف اور مساوی مواقع کی نمائندگی کرتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا نوجوانوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دینا قابل تعریف ہے جو اس منصوبے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔
تعلیم اور مہارتوں پر زور
سندھ یوتھ کارڈ کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو معلوماتی ٹیکنالوجی، صحت اور کھیل جیسے اہم شعبوں میں سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس کا ہدف رکاوٹوں کو ختم کرنا اور نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے جڑنا ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی کا پیمانہ کارڈز کی تعداد نہیں بلکہ ان نوجوانوں کی بہتر زندگیوں کے ذریعے ناپا جائے گا جو اس سے مستفید ہوں گے۔
وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ سندھ کے تمام اضلاع، بشمول کراچی، حیدرآباد، سکھر، لارکانا، میرپورخاص، شہید بے نظیر آباد، خیرپور اور ٹھٹھہ، کے نوجوان اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جغرافیائی مقام یا مالی حالات کسی نوجوان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔
پرائیویٹ سیٹر اور حکومت کی شراکت داری
اس منصوبے کی کامیابی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان تعاون کو انتہائی ضروری قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیپائر کنسلٹنگ سروسز اور JS بینک کی ذیلی کمپنی زندیگی کے تعاون کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شامل ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گی۔
مراد علی شاہ نے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر محمد بخت محار اور ان کی ٹیم کو بھی اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ سندھ حکومت نوجوانوں کی تعلیم، روزگار اور خود مختاری کے لیے مسلسل سرمایہ کاری جاری رکھے گی۔ یہ منصوبہ ایک لمبی سفر کا آغاز ہے جس میں نئی فناوریوں کے ذریعے مواقع میں مسلسل اضافہ کیا جائے گا۔
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