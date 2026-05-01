سندھ میں شدید گرمی کی لہر، ہیٹ ویو الرٹ جاری

محکمہ موسمیات نے سندھ کے متعدد اضلاع میں شدید گرمی کی پیش گوئی کرتے ہوئے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
سندھ میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی، ہیٹ ویو الرٹ جاری محکمہ موسمیات نے صوبہ سندھ کے متعدد اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کرتے ہوئے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس الرٹ کے تحت جامشورو، دادو، شہید بینظیرآباد، کشمور، گھوٹکی، سانگھڑ، خیرپور، نوشہرو فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر کے اضلاع میں شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، اور یہ صورتحال 3 مئی تک صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں زیادہ شدید ہو گی۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ مذکورہ اضلاع میں دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ شدید گرمی کے پیش نظر شہریوں کو خاص طور پر بچوں، خواتین اور بزرگ افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لوگوں کو دن کے اوقات میں بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ سورج کی براہ راست تپش سے بچا جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی لہر کے دوران پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے، تاکہ جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ، کاشتکاروں کو گندم کی فصل کو موسمی حالات کے مطابق ترتیب دینے اور اپنے مویشیوں کو گرم موسم سے محفوظ رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ گرمی کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے، صحت کے ماہرین نے بھی شہریوں کو گرمی سے متعلق بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ کراچی کے موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ آج اور کل شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ہفتے کے روز موسم گرم اور خشک رہنے کے ساتھ معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں سمندری ہوائیں بدستور فعال رہیں گی، لیکن مختصر وقت کے لیے مغربی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ تاہم، موجودہ گرمی کی لہر کے دوران کراچی میں ہیٹ ویو کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر عوام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور گرمی سے بچاؤ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں
