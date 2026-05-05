سندھ و پنجاب میں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے، دس ہلاک

سندھ اور پنجاب کے تین شہروں میں پولیس کے ساتھ مقابلے ہوئے جن میں دس ڈاکو ہلاک ہوگئے۔ کراچی، فیصل آباد اور کندھکوٹ میں یہ کارروائیاں کی گئیں، جس سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال پر مثبت اثر پڑنے کی امید ہے۔
سندھ اور پنجاب کے تین شہروں میں خصوصی پولیس ٹیموں کے ساتھ متعدد مقابلوں میں دس ڈاکو ہلاک ہوگئے۔ یہ اطلاع 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے منگل کو دی۔ کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران پانچ ڈاکوؤں کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔ یہ پولیس مقابلہ نیو کراچی کے صنعتی علاقے میں ہوا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ڈاکو کار اور موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ پولیس حکام نے مزید بتایا کہ انہیں قابل اعتماد اطلاع ملی کہ نیو کراچی کے صنعتی علاقے میں پانچ ڈاکو موجود ہیں، اور انہوں نے اس مقام پر چھاپہ مارا۔ پولیس ٹیم کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کردی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں پانچ ڈاکو ہلاک ہوگئے۔ پولیس نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے 20 اپریل 2026 کو خواجہ اجمر نگری روڈ علاقے میں ایک دودھ والے تاجر کو قتل کردیا تھا۔ تمام ڈاکو سخت مجرم تھے اور بینک سے واپسی پر لوگوں کو لوٹنے میں ملوث تھے۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) ڈاکٹر عمرہ نے کہا کہ پولیس ڈاکوؤں کے مجرمانہ ریکارڈ کی مزید جانچ کر رہی ہے۔دوسرے واقعے میں، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کی ٹیم نے فیصل آباد کے رشید آباد علاقے میں ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک مقام پر چھاپہ مارا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران، چار ڈاکو جن کی شناخت نذیر احمد، شہباز علی، آفتاب اور ہارون کے نام سے ہوئی، گولیوں سے شدید زخمی ہوئے اور انہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا، جہاں ان کی موت ہوگئی۔ بعد میں، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) سدیک چیما نے ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے پر سی سی ڈی ٹیم کی تعریف کی۔ تیسرا پولیس مقابلہ کندھکوٹ میں ہوا، جس میں ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا اور اس کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہوگئے۔ قابل اعتماد اطلاعات ملنے پر کہ ڈاکو محمدانی روڈ پر اے سیکشن پولیس اسٹیشن کے دائرے میں موجود ہیں، پولیس ٹیم کو علاقے میں بھیج دیا گیا۔ جب پولیس اہلکار موقع پر پہنچے تو ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ شروع کردی۔ پولیس ٹیم کی جوابی کارروائی کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا اور اس کے دیگر ساتھی فرار ہوگئے۔ بعد میں، ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت حسین عرف طالب حسین کھوسو کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ہلاک ہونے والے ڈاکو کی تحویل سے ایک کلاشنکوف بھی برآمد کی۔ یہ کارروائیاں سندھ اور پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ پولیس نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ مجرموں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ یہ مقابلے ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کی مسلسل کارروائی کا نتیجہ ہیں جنہوں نے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ پولیس نے عوام سے تعاون کرنے اور مشکوش سرگرمیوں کی اطلاع دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکام نے کہا کہ یہ کارروائیاں قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے اور معاشرے سے جرم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے تاکہ ڈاکوؤں کے دیگر ساتھیوں کو گرفتار کیا جا سکے اور ان کے تمام جرائم کا پتہ چلایا جا سکے۔ یہ واقعہ سندھ اور پنجاب میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کے عزم کو ظاہر کرتا ہے
