سندھ کی سرکاری جامعات عالمی درجہ بندی میں ناکام
سندھ کی تمام بڑی سرکاری جامعات ٹائمز ہائر ایجوکیشن 2027 کی عالمی رینکنگ سے خارج ہوگئی ہیں، جبکہ انہیں اربوں روپے کی گرانٹس حاصل ہیں۔
سندھ کی بڑی سرکاری جامعات عالمی درجہ بندی میں مسلسل زوال پذیر ہونے کی وجہ سے ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی سال 2027 کی فہرست سے مکمل طور پر خارج ہو گئی ہیں۔ ان جامعات کو وفاق اور صوبائی حکومتوں سے سالانہ اربوں روپے کی گرانٹس موصول ہوتی ہیں، لیکن اب وہ ابتدائی ہزار جامعات کی کیٹیگری میں بھی شامل نہیں رہیں۔
پانچوں جامعات میں شدید زوال کی تفصیلات
اس تحقیق میں سامنے آیا کہ سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کا درجہ 200 سے زیادہ کم ہو کر 1200 سے 1000 کی کیٹیگری میں آ گیا ہے، جبکہ یہ یونیورسٹی 2025 اور 2026 میں 601 سے 800 کی رینک میں تھی۔ این ای ڈی یونیورسٹی بھی سیکڑوں درجے کم ہو کر 1801 سے 2000 کی حد میں پہنچ گئی ہے، جو کہ 2026 تک 1501 پلس کی حد میں شامل تھی۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
دیگر جامعات کی گرانٹس اور درجہ بندی
دائو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی رینک بھی 1501 پلس سے نیچے آ کر 1601 سے 1800 کی حد میں شامل ہوئی ہے۔ مہران انجینئرنگ یونیورسٹی نے 2024 میں 1001 سے 1200 کی رینک حاصل کی تھی، لیکن اب یہ 1401 سے 1600 کی کیٹیگری میں آ گئی ہے۔ جامعہ کراچی بھی 1501 پلس سے نکل کر 1601 سے 1800 کی حد میں شامل ہوئی ہے۔
صوبائی بجٹ اور مالیاتی تعاون
سندھ حکومت نے سرکاری جامعات کا سالانہ بجٹ 41 ارب روپے سے بڑھا کر 45 ارب روپے کر دیا ہے۔ سکھر آئی بی اے کو 3 ہزار طلبہ کے لیے تقریبا 3 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی ہے، جبکہ این ای ڈی کو 2 ارب 83 کروڑ روپے اور جامعہ کراچی کو 4 ارب روپے سے زائد کی گرانٹس مختص کی گئی ہیں۔
سندھ یونیورسٹی اور مستقبل کے اقدامات
سندھ یونیورسٹی جامشورو نے اپنی عدم دلچسپی کی وجہ سے درجہ بندی میں حصہ نہیں لیا، حالانکہ اسے تقریبا 4 ارب روپے کی گرانٹس حاصل ہیں۔ ان جامعات کو عالمی معیار کے مطابق بہتری لانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کی درجہ بندی میں مثبت تبدیلی لا سکیں۔
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