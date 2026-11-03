سندھ اسمبلی کا بھاری اخراجات اور غربت کی صورتحال
سندھ میں آدھی سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہے جبکہ سندھ اسمبلی اور وزرا کے اخراجات پچھلے سال 5 ارب روپے سے زائد ہوئے ہیں۔
سندھ صوبے میں معاشی حالات کی خرابی نے ایک سنگین بحان کو جنم دیا ہے جہاں آدھی سے زائد آبادی غربت کی لاکھوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس شدید معاشی تنگی کے باوجود صوبائی حکومتی نمائندگان اور ان کے ماتحت افسران اپنے ذاتی اور سرکاری اخراجات میں کمی کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ رواں مالی سال میں صرف سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ، منتخب اراکین صوبائی وزرا اور معاون خصوصی کے اخراجات پر تقریباً 5 ارب روپے کی بھاری رقم مختص کی گئی ہے۔
اسمبلی کا بجٹ اور اضافی اخراجات
حکومت سندھ نے رواں مالی سال میں سندھ اسمبلی کے لیے 84.2 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا ہے جس میں 31.1 ارب روپے نان سیلری اخراجات شامل ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ارب روپے سے زائد رقم دیگر مختلف اخراجات کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق سال 2025-26 کے دوران سندھ اسمبلی کا کل بجٹ 815 ملین روپے تھا لیکن اخراجات 1251 ملین روپے تک پہنچ گئے۔Also readمحمد عامر سمیت کون سے بڑے کھلاڑی افغانستان پریمیئر لیگ کھیلیں گے؟
وزرا کے پروٹوکول اور تفریحی خرچ
ان اضافی اخراجات میں صوبائی وزرا اور معاون خصوصی کے اخراجات شامل نہیں ہیں کیونکہ ان کے لیے حکومت سندھ نے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے بجٹ میں الگ سے 766 ملین روپے رکھے ہیں۔ صوبائی وزرا اور افسران کے پروٹوکول کے لیے اضافی 231 ملین روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق سندھ اسمبلی نے گزشتہ چار سال کے دوران 128 ملین روپے صرف انٹرٹینمنٹ کی مد میں خرچ کر دیے ہیں۔
غربت کا انڈیکس اور دیہی علاقے
یو این ڈی پی کی 2026 میں جاری کردہ گلوبل ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کے مطابق سندھ میں آدھی سے زیادہ آبادی کثیرالجہتی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہ غربت صحت تعلیم مناسب خوراک اور دیگر بنیادی سہولیات سے محرومی کا باعث بن رہی ہے۔ حکومت سندھ کے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے مرتب کردہ انڈیکس کے مطابق صوبے میں غربت کی شکار 71 فیصد سے زائد آبادی کا تعلق دیہی سندھ سے ہے۔
آڈٹ رپورٹس اور جوابدہی کا فقدان
سندھ اسمبلی ان چند بااثر سرکاری محکموں میں شامل ہے جن کے اکائونٹس کی آڈٹ نہیں ہوتی یا پھر انہیں پبلک اکائونٹس کمیٹی میں زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ ایکسپریس ٹریبیون کی جانب سے سندھ اسمبلی کے سیکریٹری جی ایم عمر فاروق سے رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اسی طرح پبلک اکائونٹس کمیٹی کے سیکریٹری حسن شاہ سے بھی سوال کیا گیا لیکن انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔
خودکشی کے واقعات اور عوامی شکایات
خراب معاشی حالات کی وجہ سے صوبے میں آئے دن انفرادی اور اجتماعی خودکشی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ صوبے کے منتخب عوامی نمائندے اور ان کے ماتحت افسران اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عوامی سطح پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ایک طرف لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں تو دوسری طرف حکمران طبقہ اتنی بڑی رقم اپنی فلاح و بہبود پر کیوں خرچ کر رہا ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy