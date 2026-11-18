سندھ میں فورتھ شیڈول میں 149 افراد شامل، سی ٹی ڈی کی سخت کارروائیاں جاری
سندھ پولیس کے سی ٹی ڈی کے مطابق فورتھ شیڈول میں شامل مشتبہ افراد کی تعداد بڑھ کر 149 ہو گئی ہے، جن میں سے 25 اب بھی جیل میں ہیں۔
سندھ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت فورتھ شیڈول میں شامل مشتبہ افراد کی کل تعداد رواں سال بڑھ کر 149 ہو گئی ہے۔ سی ٹی ڈی کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ان 149 افراد میں سے فی الحال 25 افراد مختلف جیلوں میں قید ہیں، جبکہ 13 افراد کی موجودگی تک ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور 6 افراد ناقابل رسائی علاقوں میں چلے گئے ہیں۔
سی ٹی ڈی کی جانب سے فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی نگرانی اور عائد پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے متعلقہ تمام اداروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس عمل کے تحت مزید 16 افراد کے نام فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس سے ان مشتبہ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی میں مزید تیزی آنے کی توقع ہے۔Also readاحساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ایک کروڑ 23 لاکھ افراد میں رقوم کی تقسیم
کراچی میں مشتبہ افراد کی جغرافیائی تقسیم
کراچی میں فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی تقسیم کو دیکھا جائے تو ضلع ایسٹ میں سب سے زیادہ 32 افراد کی تعداد ریکارڈ کی گئی ہے۔ ضلع ویسٹ میں 23، سینٹرل میں 17، سٹی میں 13، اور کورنگی میں 10 افراد شامل ہیں، جبکہ کیماڑی اور ملیر میں ہر ایک ضلع میں 4، 4 افراد فہرست میں موجود ہیں۔ ضلع ساؤتھ میں سب سے کم تعداد یعنی 2 افراد فورتھ شیڈول کی فہرست میں درج ہیں۔
سندھ کے دیگر اضلاع میں سی ٹی ڈی کا کنٹرول
کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی موجودگی رپورٹ کی گئی ہے۔ جیکب آباد ضلع میں سب سے زیادہ 7 افراد شامل ہیں، جبکہ لاڑکانہ میں 6، قمبر و سکھر میں ہر ایک 5، نوشہرو فیروز میں 5، حیدرآباد میں 3، سانگھڑ، بدین، دادو، جامشورو، کشمور میں 2، 2، 2، 2، خیرپور، شکارپور، اور سجاول میں ہر ایک ایک شخص شامل ہے۔
حاضری کے قاعدے اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی
فورتھ شیڈول میں شامل افراد کو قانونی طور پر ہر ہفتے متعلقہ تھانے میں اپنی حاضری یقینی بنانے اور ہر ماہ سی ٹی ڈی میں اپنی حاضری ثبت کروانے کا پابند کیا گیا ہے۔ ان افراد کی فہرست میں ایسے مشتبہ عناصر کو شامل کیا جاتا ہے جن پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت دہشت گردی، اس کی سہولت کاری، فرقہ واریت پھیلانے، یا کالعدم تنظیموں سے تعلق کا شبہ ہوتا ہے۔
پابندیوں کی خلاف ورزی اور مستقبل کے اقدامات
تھانے میں غیر حاضری یا عائد پابندیوں کی خلاف ورزی پر متعلقہ افراد کے خلاف سخت مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور ان کے نام مزید تین سال کے لیے فورتھ شیڈول میں شامل کرنے کا اختیار متعلقہ حکام کے پاس موجود ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق پابندیوں کی خلاف ورزی پر سال 2025 میں 2 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ سال 2026 میں اب تک 6 افراد کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔
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