سندھ پولیس میں اختیارات کا ناجائز استعمال: 22 افسران و اہلکار معطل

کراچی اور صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور سنگین الزامات پر 22 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کردیا گیا۔ معطل ہونے والوں میں ایس ایچ او، ڈی آئی بی انچارج اور سی آئی اے انچارج شامل ہیں۔
سندھ پولیس میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور سنگین الزامات کے باعث بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے 22 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کردیا گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، یہ معطلی اں کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے افسران اور اہلکاروں پر کی گئی ہیں۔ معطل کیے گئے افراد میں اسٹیشن ہاؤس افسران (ایس ایچ او)، ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی بی) انچارج، کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (سی آئی اے) انچارج اور دیگر رینک کے اہلکار شامل ہیں۔ ان پر اختیارات کا ناجائز استعمال ، بدتمیزی، رشوت ستانی اور فرائض کی ادائیگی میں غفلت جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے خلاف باقاعدہ انکوائری بھی جاری ہے۔ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ سینٹرل پولیس آفس (سی پی او) کیپٹن (ر) پرویز احمد چانڈیو نے ایک حکم نامے کے ذریعے اندرون سندھ کے دو ایس ایچ او، ایک ڈی آئی بی اور سی آئی اے انچارج سمیت نو پولیس افسران و اہلکاروں کو معطل کردیا ہے۔ ان افراد کو گارڈن پولیس ہیڈکوارٹر ساؤتھ میں قائم بی کمپنی میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں انسپکٹر الن خان عباسی (ایس ایچ او تھانہ بخارہ شریف، ٹنڈوالہ یار)، انسپکٹر محمد شہزاد الیاس (ایس ایچ او تھانہ گھارو، ضلع ٹھٹھہ)، سب انسپکٹر ارشد محمود (انچارج سی آئی اے، ضلع لاڑکانہ)، انسپکٹر محبوب عالم (پولیس لائن، ضلع ٹنڈوالہ یار)، اے ایس آئی سرمد امام، کانسٹیبل عبدالرحمٰن، ہیڈ کانسٹیبل محمد بخش (کوئیک رسپارنس فورس، ضلع ٹنڈوالہ یار) اور ہیڈ کانسٹیبل سکندر علی پنہور (ضلع کشمور) شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، ڈی آئی بی انچارج انسپکٹر عدیل احمد شاہ (ضلع ملیر) کو بھی معطل کرکے گارڈن پولیس ہیڈکوارٹر بی کمپنی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح، ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فرخ علی نے ضلع کورنگی کے تھانے الفلاح کے ایس ایچ او انسپکٹر راؤ عمیر کو معطل کرکے پولیس ہیڈکوارٹر ایسٹ زون رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے خلاف انکوائری جاری ہے۔ ایس ایس پی ضلع ویسٹ طارق الہی مستوئی نے ایک پولیس افسر اور پانچ اہلکاروں کو معطل کردیا ہے۔ ان میں سب انسپکٹر عارف شاہ (پاکستان بازار تھانہ)، نعیم پٹنی، اصغر، شہروز طارق، ممتاز (پیر آباد تھانہ) اور امجد (اقبال مارکیٹ تھانہ) شامل ہیں۔ معطل ہونے والوں کو فوری طور پر پولیس ہیڈکوارٹر ویسٹ زون رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ضلع کیماڑی سنگھار ملک نے موچکو اور جیکسن تھانے کے اے ایس آئی سمیت پانچ اہلکاروں کو معطل کردیا ہے۔ ان میں اے ایس آئی نعیم نواز (مشرف کالونی پولیس چوکی، موچکو تھانہ)، ہیڈ کانسٹیبل مصدق رشید اور کانسٹیبل سید ریاض حسین (موچکو تھانہ)، ہیڈ محرر ہیڈ کانسٹیبل طیب علی اور کانسٹیبل یوسف (جیکسن تھانہ) شامل ہیں۔ ان افراد کو سسپینڈ کمپنی پولیس ہیڈکوارٹر گارڈن ساؤتھ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ان کے خلاف انکوائری بھی جاری ہے۔ یہ کارروائی سندھ پولیس میں احتساب اور اصلاحات کی جانب ایک اہم قدم ہے.
