سندھ گورنر کا مفت مصنوعی ذہانت سمر پروگرام کا اعلان

سندھ کے گورنر سید محمد نیہال ہاشمی نے طلبہ کے لیے ایک مفت مصنوعی ذہانت سمر پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو جدید تکنیکی مہارتیں فراہم کرنا ہے۔
سندھ کے گورنر سید محمد نیہال ہاشمی نے صوبے بھر کے طلبہ کے لیے ایک مفت مصنوعی ذہانت (AI) سمر پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد نوجوان سیکھنے والوں کو آنے والے اسکول کی چھٹیوں کے دوران عملی تکنیکی مہارتیں فراہم کرنا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ہاشمی نے زور دیا کہ طلبہ کو بغیر کسی قیمت کے مصنوعی ذہانت میں ہاتھ سے تربیت دی جائے گی تاکہ وہ تیزی سے ڈیجیٹل ہوتی دنیا کے چیلنجوں کا سامنا کر سکیں۔ اس تقریب میں وزیر مملکت اور وزیر اعظم کے خصوصی معاون فہد ہارون اور دانیال ناگوری جیسی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ ہاشمی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جو بچے موبائل فون استعمال کرنے سے واقف ہیں وہ مناسب رہنمائی کے ساتھ مصنوعی ذہانت کے تصورات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکنالوجی سے ابتدائی نمائش اب ایک ضرورت ہے نہ کہ عیش و عشرت۔ انہوں نے کہا کہ جو ممالک تعلیم ، تحقیق اور مہارت کی ترقی میں کم عمری سے سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ عالمی طور پر آگے رہتے ہیں۔ ہاشمی نے مزید کہا کہ آج جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ وہی ہیں جو ٹیکنالوجی اور جدت کو اپنے تعلیم ی نظام میں ابتدا سے شامل کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد نوجوانوں کو ملازمت کے متلاشی سے مواقع پیدا کرنے والوں میں تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے اسکول کی سطح پر مصنوعی ذہانت اور دیگر جدید مہارتوں کو متعارف کرانے کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ، روزگار، جدت اور معاشی ترقی میں مواقع کھول سکتی ہے۔ دانیال ناگوری نے اعلان کیا کہ دلچسپی رکھنے والے طلبہ گورنر سندھ کی سرکاری ویب سائٹ www.
governorsindh.com کے ذریعے AI سمر پروگرام کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوان کاروباریوں کی ایک نسل تیار کرنے کے ہدف کا اظہار کیا جو دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پروگرام میں شرکت مکمل طور پر مفت ہے۔ یہ پروگرام نہ صرف طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرے گا بلکہ انہیں عملی منصوبوں پر کام کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ گورنر نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے طلبہ کو AI کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں گی جیسے مشین لرننگ، ڈیٹا اینالیسس اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو مستقبل کی ملازمتوں کے لیے تیار کرنا ہے جہاں AI کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس موقع پر فہد ہارون نے کہا کہ یہ پروگرام حکومت کی ڈیجیٹل پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے اور وہ اس طرح کے اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دانیال ناگوری نے کہا کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے اور امید ہے کہ اس سے ہزاروں طلبہ فائدہ اٹھائیں گے۔ رجسٹریشن کا عمل آسان ہے اور طلبہ کو صرف اپنی بنیادی معلومات فراہم کرنی ہوں گی۔ پروگرام کی مدت چھ ہفتے ہوگی جس میں ہر ہفتے تین دن کلاسز ہوں گی۔ کلاسز آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے ہوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ شرکت کر سکیں۔ گورنر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے طلبہ AI میں مہارت حاصل کریں اور عالمی معیار کے مطابق مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام مستقبل میں دیگر شعبوں میں بھی شروع کیے جائیں گے جیسے روبوٹکس اور ڈیٹا سائنس۔ اس موقع پر انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس پروگرام میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی تعلیم میں سرمایہ کاری بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پریس کانفرنس میں متعدد اساتذہ اور طلبہ نے بھی شرکت کی جنہوں نے اس اقدام کو سراہا۔ ایک طالب علم نے کہا کہ یہ پروگرام انہیں نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع فراہم کرے گا جو ان کے کیریئر کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ ایک استاد نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام تعلیمی نظام میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ گورنر نے آخر میں کہا کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بنے گا۔ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان ڈیجیٹل دور میں اپنا مقام بنا سکتا ہے
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