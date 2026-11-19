سندھ کی تقسیم پر ایم کیو ایم اور سندھ حکومت میں تنازع
خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس کے بعد سندھ حکومت کے وزرا اور ترجمانوں نے نئے صوبوں اور ریفرنڈم کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے سخت ردعمل دیا ہے۔
سندھ حکومت کے وزرا اور ترجمانوں نے ایم کیو ایم کے سربراہ اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس پر سخت ردعمل دیا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ سندھ کی تقسیم کی کوئی کوشش قبول نہیں کی جائے گی اور لسانیت کی بنیاد پر عوام کو لڑوانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔
سندھ حکومت کے رہنماؤں صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ، صوبائی وزیر محمد اسماعیل راہو اور ترجمان سمعتا افضال سید نے مختلف بیانات جاری کیے ہیں۔ یہ ردعمل ایم کیو ایم کی جانب سے نئے صوبوں اور ریفرنڈم کے مطالبے کے بعد سامنے آیا ہے۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
نئے صوبوں پر سندھ حکومت کا مؤقف
صوبائی وزیر محمد اسماعیل راہو نے کہا ہے کہ سندھ میں نہ نئے صوبے بنیں گے اور نہ ہی کوئی ریفرنڈم ہوگا۔ ان کے مطابق منتخب سندھ اسمبلی پہلے ہی نئے صوبوں کی تجویز مسترد کر چکی ہے، اس لیے ریفرنڈم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔
اسماعیل راہو نے مزید کہا کہ ریفرنڈم صرف اس قومی مسئلے پر کرایا جا سکتا ہے جس پر آئین خاموش ہو یا جس میں کوئی ابہام ہو۔ ان کے بقول صوبوں کے معاملے پر آئین میں واضح طریقہ کار درج ہے۔ انہوں نے ماضی کے ریفرنڈموں کے بارے میں کہا کہ ایسے اقدامات آمر حکمرانوں کا سہارا رہے ہیں اور عوام نے انہیں کبھی تسلیم نہیں کیا۔
ناصر شاہ نے کہا کہ قومی فیصلے آئین، جمہوری اصولوں اور عوامی خواہشات کو مدنظر رکھ کر ہی کیے جانے چاہئیں۔ ان کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں پریس کانفرنس قومی یکجہتی، ملکی بہتری اور عوامی امنگوں کی ترجمانی تھی۔
ناصر شاہ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اہمیت کے فیصلوں میں پارلیمنٹ کو نظرانداز کرنے کے منفی اثرات کی بروقت نشاندہی کی ہے۔ ان کے بقول پارلیمنٹ کو بااختیار بنانا، تمام سیاسی قوتوں کو اعتماد میں لینا اور قومی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنا جمہوری نظام کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔
ایم کیو ایم کے الزامات پر جوابی ردعمل
ترجمان سندھ حکومت سمعتا افضال سید نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور بھٹو خاندان کے خلاف ذاتی زبان سیاسی و فکری پستی کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی بلاول بھٹو پر بات کرنے سے پہلے اپنے اوپر لگے را کا ایجنٹ ہونے کے لیبل کو ہٹوائیں، کیونکہ ان کی اپنی جماعت کے رہنما مصطفیٰ کمال انہیں را کا ایجنٹ قرار دے چکے ہیں۔
سمعتا افضال سید نے پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ کر بھارتی پاسپورٹ پر امریکا جانے والوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ آج حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا، ایٹمی طاقت بنایا، میزائل ٹیکنالوجی دی اور گھر و روزگار فراہم کیا۔
ترجمان نے کراچی میں 1984 سے 2013 تک زبان کے نام پر خون بہانے والوں اور کراچی آپریشن میں 248 پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے والوں کے بارے میں سوال اٹھایا۔ انہوں نے خالد مقبول صدیقی سے پوچھا کہ کراچی میں کئی دہائیوں تک قتل ہونے والے بے گناہ شہریوں اور یتیم ہونے والے بچوں کا حساب کون دے گا۔
سکھدیو ہیمنانی نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی کو اپنی ہی جماعت کے لوگ چیئرمین نہیں مانتے، اس لیے انہیں نئے صوبوں سے پہلے اپنی بکھری ہوئی پارٹی کو سنبھالنا چاہیے۔ ان کے مطابق سندھ کی 65 فیصد آبادی کے تقسیم کے حق میں ہونے کا دعویٰ کرنے والے حقیقت سے دور ہیں۔
لسانی سیاست اور سندھ کی تقسیم کا خدشہ
سکھدیو ہیمنانی نے کہا کہ ایم کیو ایم نئے صوبے کی آڑ میں لسانیت کی آگ بھڑکا رہی ہے اور ماضی میں بھی سندھ میں تقسیم اور لسانی فسادات کو ہوا دے چکی ہے۔ ان کے مطابق لسانیت اور نفرت کی سیاست کی وجہ سے ایم کیو ایم شہری علاقوں میں کمزور ہوئی۔
اسماعیل راہو نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم کے دیگر رہنما پرچی کے ذریعے وزیر اور منتخب نمائندے بنے ہیں، اس لیے انہیں پہلے سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھے اور سندھ کے عوام کے جذبات سے نہ کھیلے۔
سمعتا افضال سید نے کہا کہ پریس کانفرنسوں میں اربوں اور کھربوں کے اعداد و شمار اچھالنے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق کراچی کے عوام لسانی سیاست، تشدد اور خوف کی فضا کی قیمت پہلے ہی ادا کر چکے ہیں، اس لیے شہری اور دیہی عوام کو ایک دوسرے سے لڑوانے کی کوشش بند ہونی چاہیے۔
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