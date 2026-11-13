سندھ میں تھرڈ پارٹی انشورنس کی فروخت میں 3940 فیصد اضافہ
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق سندھ میں تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس پالیسیز کی تعداد میں تاریخ ساز اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
سندھ میں تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس پالیسیوں کی فروخت میں ایک غیر معمولی اور تاریخی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ( سی ای سی پی) کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، مارچ 2026 میں صرف 11,200 پالیسیوں کی فروخت ہونے کے بعد نومبر تک یہ تعداد بڑھ کر 452,515 ہو گئی۔ اس اعداد و شمار کی روشنی میں آٹھ ماہ کے مختصر عرصے میں فروخت میں تقریباً 3,940 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
مجبوری کا قانون اور ڈیجیٹل نظام
اس بڑے پیمانے پر اضافے کی بنیادی وجہ سندھ حکومت نے مارچ میں صوبائی موٹر ویہیکل لیگلیشن میں کیے گئے اہم اصلاحات ہیں۔ ان اصلاحات کے تحت سندھ میں رجسٹرڈ ہونے والی تمام گاڑیوں کے لیے تھرڈ پارٹی انشورنس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس ریفارم کی تیاری اور نفاذ میں سی ای سی پی نے سندھ حکومت کو اہم تعاون فراہم کیا۔Also readبالوں کی ہائی ڈائی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں
اس نئے نظام کو ہموار بنانے کے لیے سی ای سی پی نے موٹر انشورنس ریپوزٹری نامی ایک جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کیا۔ یہ پلیٹ فارم حکام کو انشورنس پالیسیز کی تصدیق کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور اسے صوبائی گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکسیشن سسٹم سے جوڑا گیا ہے۔
انجورنس کا مفہوم اور گاڑیوں کی تعداد
تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس بنیادی طور پر سڑک کے حادثات سے متاثرہ افراد کو مالی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پالیسی کے شرائط اور نافذ الشرائع قوانین کی پابندی میں، یہ ان زخموں، اموات یا تیسرے فریق کے املاک کے نقصان کی ذمہ داری کور کرتا ہے جو آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ تاہم، یہ انشورنس اپنے آپ کی گاڑی کے کسی بھی نقصان کی تکمیل نہیں کرتا۔
سندھ میں تقریباً 2.6 ملین گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انشورنس کورج کے مزید وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کے قابل ہیں۔ موجودہ اضافے کے باوجود صوبے میں گاڑیوں کا ایک بڑا حصہ ابھی بھی انشورنس کورج سے محروم ہے۔
سی ای سی پی کا کردار اور مستقبل کے اقدامات
سی ای سی پی کے مطابق ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے عوامی آگاہی، مؤثر نفاذ اور سستے انشورنس پروڈکٹس کی دستیابی انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر کبیر احمد sidhu، سی ای سی پی کے چیئرمین، نے واضح کیا کہ تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس سڑک کے حادثات کے شکار ہو جانے والے افراد اور ان کے خاندانوں کو کمپنسیشن مہیا کرانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
انہوں نے سندھ کی کامیابی کو ماڈل قرار دیتے ہوئے بتایا کہ وہ فیڈرل حکومت اور پنجاب سمیت دیگر صوبائی حکومتوں سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ سی ای سی پی کا مقصد پورے پاکستان میں تھرڈ پارٹی انشورنس کو لازمی بنانا ہے اور اس مقصد کے لیے متعلقہ قوانین اور نفاذ کے تدابیر کی حمایت کی جا رہی ہے۔
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