سندھ حکومت کا ایم کیو ایم پی سے تیز ردعمل: صوبہ تقسیم نہ ہوگا
سندھ کی حکومت نے خالد مقبول صدیقی کے پریس کانفرنس پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔ ترجمانوں نے کہا کہ صوبہ تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ایم کیو ایم پی کی پالیسی نفرت انگیز ہے۔
سندھ حکومت کے ترجمانوں نے جمعہ کے روز ایم کیو ایم پی کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس کے خلاف سخت نعروں میں جواب دیا ہے۔ پروانچی کے مطابق سندھ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کی تقریر نے سیاسی ادب کی تمام حدود توڑ دی ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی کی قیادت نے اپنی ساکھ کھو دی ہے۔
ترجمان سومیتہ کا ہتھیاروں سے تعلق ثابت کرنے کا الزام
سندھ حکومت کی ترجمان سومیتہ اعزاز سید نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی نے پی پی پی کی قیادت اور بھٹو خاندان کے خلاف تیز لہجے میں بات کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم پی کی قیادت نے سیاسی مروت فراموش کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پارٹی سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سومیتہ نے کہا کہ انہیں پہلے اپنے آپ پر سے 'بھارتی ایجنٹ' کا ٹیگ اتارنا چاہیے قبل ازیں کہ وہ پی پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے بارے میں بات کریں۔Also readBOL Network Fire Incident: Statement on Studio Damage
انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ خالد مقبول صدیقی خود اپنے ہی پارٹی لیڈر سید مصطفیٰ کمال کو آر ای ڈی ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ سومیتہ نے کہا کہ پی پی پی پر وطن پرستی کی تعلیم دینے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بھارتی پاسپورٹ کے ذریعے امریکہ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی پی پی نے قتل و غارت اور نفرت کی ثقافت نہیں پھیلائی بلکہ آئین بنایا، ایٹمی طاقت قائم کی اور بے روزگاروں کو روزگار دیا۔
سکھ دیو ہیمنانی کا 65 فیصد کی غلط فہمی پر سوال اٹھانا
سندھ حکومت کے ترجمان سکھ دیو ہیمنانی نے کہا کہ ایم کیو ایم پی کے کارکنان اور لیڈران خالد مقبول صدیقی کو اپنا چیئرمین تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے 65 فیصد لوگ صوبے کی تقسیم چاہتے ہیں، وہ دیوانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نفرت کی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم پی کو اپنے ہی مضبوط حلقوں یعنی شہری علاقوں میں بھی اثر و رسوخ کھو رہا ہے۔
سکھ دیو ہیمنانی نے مزید الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کارکھان آپریشن میں شریک 248 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون تھا، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر بار جب ہدف قتل یا زبردستی رقم واصل کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں تو ایم کیو ایم پی کا نام لییا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1984 سے 2013 کے درمیان نسلی بنیادوں پر لوگوں کے خون کا ذمہ دار کون تھا، اس کا جواب دینا خالد مقبول صدیقی کے لیے مشکل ہوگا۔
اسماعیل راہو کی صوبے کی تقسیم کے حوالے سے واضح پوزیشن
سندھ کے وزیر اسماعیل راہو نے قطعی طور پر کہا کہ نہ تو سندھ میں نئے صوبے بنیں گے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ریفرینڈم ہوگا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب منتخب سندھ اسمبلی نے خود ہی صوبے کی تقسیم کے تصور کو مسترد کر دیا ہے تو ریفرینڈم کا کیا مقصد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریفرینڈم ہمیشہ آمریت کے دوران کرائے جاتے ہیں جنہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ آئین میں نئے صوبے بنانے کا خاص طریقہ کار موجود ہے اور عام طور پر ریفرینڈم ان معاملات پر ہوتے ہیں جن پر آئین خاموش ہو۔ اسماعیل راہو نے کہا کہ نہ تو سندھ کے عوام اور نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی صوبے کی تقسیم چاہتی ہے۔ انہوں نے ایم کیو ایم پی کو مشورہ دیا کہ وہ ملک میں حقائق بدلنے والوں کی تعریف کرنے کے بجائے اپنی ماضی کی طرف دیکھے اور سندھ کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنا بند کر دے۔
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