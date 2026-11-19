سندھ ہائیکورٹ نے افغان میڈیکل طلبا کو واپس بھیجنے کے احکامات پر مئی 2027 تک روک لگائی
سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے پی ایم ڈی سی کے افغان طلبا کے وطن واپسی کے احکامات پر حکم امتناع مئی 2027 تک توسیع دے دی، جس سے میڈیکل کی تعلیم جاری رہے گی۔
سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے پی ایم ڈی سی کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم افغان طلبا کو پاکستان سے واپس بھیجنے کے احکامات پر فوری طور پر حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس اہم فیصلے نے درخواست گزار طلبا کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی میڈیکل کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اور وہ اپنا امتحان مکمل کر سکیں گے۔
حکم امتناع کی توسیع اور بنیادی تفصیلات
سندھ ہائیکورٹ نے 30 سے زائد افغان طلبا کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران پی ایم ڈی سی کے متنازعہ احکامات کے خلاف دی گئی درخواستوں پر حکم امتناع کی مدت کو مئی 2027 تک توسیع دے دی ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عدالت نے غیر ملکی طلبا کے حقوق اور ان کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے۔Also readFBR Drafts Rules for Faceless Income Tax Appeals
اس حکم امتناع کے تحت، پی ایم ڈی سی، ایچ ای سی، اور متعلقہ میڈیکل یونیورسٹیز، بشمول ڈاو یونیورسٹی، اس تاریخ تک افغان طلبا کو تعلیمی اداروں سے باہر نکالنے یا ان کے ویزا منسوخ کرنے کے مجاز نہیں ہوں گی۔ یہ قانونی تحفظ طلبا کو یہ امکان فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے ایم بی بی ایس کے کورسز کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کر سکیں گے۔
پی ایم ڈی سی اور ڈاو یونیورسٹی کا تنازعہ
اس معاملے کی بنیادی وجہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات تھیں، جن میں متعلقہ میڈیکل کالجز کو افغان طلبا کو واپس بھیجنے اور ان کے لیے این او سی جاری کرنے کی ہدایت تھی۔ پی ایم ڈی سی کی ان ہدایات کے بعد ڈاو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بھی متعلقہ طلبا کو نوٹس جاری کیے تھے، جس میں 14 ستمبر تک این او سی حاصل کرنے اور ہاسٹل خالی کرنے کی ہدایت شامل تھی۔
نوٹس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ڈاو یونیورسٹی نے متعلقہ پولیس کو افغان طلبا کی فہرست فراہم کر دی ہے، جس سے طلبا میں خوف کا ماحول پیدا ہوا تھا۔ تاہم، عدالت نے یہ واضح کیا کہ تعلیمی اداروں کا فرض صرف تعلیم دینا ہے، ان کا اختیار غیر ملکی شہریوں کے ویزا منسوخ کرنے یا انہیں ملک بدر کرنے کا نہیں ہے۔
عدالتی استدلال اور طلبا کے وکیلوں کا موقف
درخواست وکیل جبران ناصر ایڈووکیٹ نے عدالت میں مؤثر انداز میں استدلال کیا کہ درخواست گزار طلبا علامہ اقبال اسکالرشپ برائے افغان شہری کے تحت ایم بی بی ایس میں داخلے حاصل کرنے والے فائنل ایئر کے طلبا ہیں۔ انہوں نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ تمام طلبا کے پاس پاکستانی اسٹڈی ویزا موجود ہے اور وہ قانونی طور پر ملک میں مقیم ہیں۔
وکیل جبران ناصر نے یہ بھی واضح کیا کہ پی ایم ڈی سی نے ان طلبا کو کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا ہے اور محض قومیت کی بنیاد پر انہیں تعلیم سے محروم کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا گیا تو ان کی میڈیکل تعلیم ادھوری رہ جائے گی، جو کہ ایک غیر انسانی اور غیر قانونی کارروائی ہوگی۔
حقیقی اثرات اور مستقبل کا رخ
عدالت نے اس عمل میں بچوں کے حقوق اور تعلیم کے بنیادی حق کو مرکزی حیثیت دی ہے اور ریمارکس میں یہ تاثر دیا کہ بچوں کو پڑھنے دینا چاہیے۔ افغان طلبا کو لاہور ہائیکورٹ اور دیگر عدالتوں کے احکامات کو درخواست کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ان کی قانونی حیثیت کو مزید واضح کیا جا سکے۔
اس فیصلے کا براہ راست اثر 30 سے زائد افغان طلبا پر پڑے گا جو اب میڈیکل کی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ یہ قانونی تحفظ انہیں پولیس کی جانب سے ممکنہ ہراسانی اور فوری ملک بدری کے خطرے سے بچائے گا، اور انہیں اپنی تعلیمی زندگی کو معمول کے مطابق جاری رکھنے کا موقع ملے گا۔
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