سندھ کی تقسیم ناممکن: وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی واضح پوزیشن
وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے اعلان کیا ہے کہ صوبے کی تقسیم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ ایک اور رہے گا۔
سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے عوامی سطح پر واضح پیغام دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سندھ کی تقسیم کی کوئی بھی ممکنات موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ صوبہ ایک ہے اور مستقبل میں بھی ایک ہی رہے گا، جس کی کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔
سندھ کی تقسیم کے خلاف قرارداد کی تفصیلات
سید ناصر حسین شاہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلزپارٹی ریفرنڈم کے عمل سے گھبراتی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ سندھ اسمبلی نے پہلے ہی صوبے کی تقسیم کے خلاف قرارداد منظور کر رکھی ہے۔ اس قرارداد کی موجودگی میں ریفرنڈم کی ضرورت اور منطق پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ پھر ریفرنڈم کس مقصد کے لیے ہونا ہے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
بلاول بھٹو زرداری کے بیانات کا حوالہ
وزیر بلدیات نے اسلام آباد سے واپسی پر بلاول بھٹو زرداری کی وضاحت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی افواہیں بے بنیاد تھیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ صوبے کی تقسیم کی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ بیان ان افواہوں کے جواب میں دیا گیا تھا کہ ان کے بیانات میں تبدیلی آئی ہے۔
آصف زرداری اور محسن نقوی کے معاملات
صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں سید ناصر حسین شاہ نے آصف زرداری کے دونوں بیٹوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کا صرف ایک بیٹا بلاول بھٹو زرداری ہے اور اسی کی باتیں ہی حقیقت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا موازنہ محسن نقوی سے نہیں کیا جانا چاہیے۔
دوسرے صوبوں کے قیام کی شرائط
صوبائی وزیر نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کا فیصلہ متعلقہ صوبوں کی اسمبلیوں کی خواہش اور ان کی منظور شدہ قراردادوں پر منحصر ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اردو بولنے والے گروپ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے۔
سیاسی شور شرابے اور حتمی موقف
سید ناصر حسین شاہ نے بتایا کہ ایک وفاقی وزیر نے اس معاملے پر شوشہ چھوڑا تھا جسے سب نے پکڑا ہے۔ تاہم انہوں نے حتمی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ سندھ کی تقسیم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صوبہ ایک تھا، ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔
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