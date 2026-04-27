سندھ: بکری چوری سے شروع ہونے والی دشمنی میں 48 افراد ہلاک، جرگے سے صلح

شمالی سندھ کے ضلع شکار پور میں جونیجو اور کلہوڑا برادریوں کے درمیان نو برسوں سے جاری خونی دشمنی بکری چوری کے واقعے سے شروع ہوئی۔ اس تنازع میں 48 افراد جان کی بازی ہار گئے اور علاقے کے سکول ویران ہو گئے۔ اب جرگے کے ذریعے صلح ہو گئی ہے، لیکن اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
شمالی سندھ کے ضلع شکار پور میں نو برسوں سے جاری جونیجو اور کلہوڑا برادری وں کے درمیان خونی دشمنی بکری چوری کے ایک واقعہ سے شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 48 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یہ تنازع علاقے کے سکولوں کو ویران کر گیا اور لوگوں کی زندگی کو اذیت ناک بنا دیا۔ دونوں برادریوں نے ایک دوسرے کے علاقوں کو ’نو گو زونز‘ بنا دیا تھا۔ گزشتہ ماہ ایک جرگے کے ذریعے معاملات کا تصفیہ کیا گیا، تاہم عدالتوں کے ہوتے ہوئے جرگے کے انعقاد پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بی بی سی نے اندرون سندھ کا سفر کیا اور جلالپور گاؤں میں قربان علی جونیجو سے ملاقات کی۔ قربان کے مطابق، ان کا ایک بھائی اور دو بھتیجے اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بکری چوری کے واقعے میں ان کی برادری کے 23 افراد ہلاک ہوئے۔ ان کے مطابق، نو سال قبل اس دشمنی کا آغاز ایک بکری کی چوری سے ہوا، جس میں ملوث مبینہ چور اور بکری کے مالک کا تعلق جونیجو اور کلہوڑا برادری وں سے تھا۔ پولیس اور قربان کے مطابق، چوری کے واقعے میں ایک بکری چور فائرنگ سے مارا گیا، جو کلہوڑو برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ صلح کے لیے منعقدہ جرگے کے دوران بکری کے مالک نے تین افراد کو معاف کر دیا، لیکن ایک شخص کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ طول پکڑتا گیا اور مسلح تصادم میں بدل گیا، جس سے علاقے میں کاروبار اور زندگی متاثر ہوئی۔ جلالپور سے کچے کے علاقے میں پہنچنے پر، بی بی سی ٹیم نے گندم کی تیار فصلیں دیکھیں اور کلہوڑو برادری کے گاؤں میرل کلہوڑو کا دورہ کیا۔ حفیظ کلہوڑو کے مطابق، ان کی برادری کے 28 افراد اس لڑائی میں ہلاک ہوئے۔ انہوں نے ایک مورچہ بھی دکھایا جہاں 24 گھنٹے پہرا دیا جاتا تھا۔ حفیظ کلہوڑو بھی اس تنازع کی ابتدا کی وجہ بکری چوری کو بتاتے ہیں، لیکن ان کا الزام ہے کہ چور جونیجو برادری سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کشیدگی کے دنوں میں اسلحہ رکھنے اور سکیورٹی اقدامات پر ماہانہ 50 لاکھ روپے تک کا خرچہ آ جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلحہ تعلق کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا تھا۔ علاقے میں ہر شخص کندھے پر اسلحہ لیے نظر آتا تھا۔ اب صلح کے بعد امید ہے کہ علاقے میں خوشحالی آئے گی.
سندھ شکارپور جونیجو برادری کلہوڑا برادری خونی دشمنی بکری چوری جرگہ صلح
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Stock market struggles as coronavirus outbreak hurt importsIn the early trading hours today, the Index lost 48 points.
Read more »
MCC reach Pakistan after 48 years, first T20 scheduled for FridayMCC reach Pakistan after 48 years, first T20 scheduled for Friday.
Read more »
Italian cruise ship in Japan has 48 coronavirus casesItalian cruise ship in Japan has 48 coronavirus cases
Read more »
’بجلی کا نظام مکمل بحال کردیا، سسٹم میں بیرونی مداخلت کے خدشے کی تحقیقات کرینگے‘جوہری پلانٹ کو دوبارہ شروع ہونے میں 24 سے 48 گھنٹے چاہئیں جب کہ کوئلے کے پلانٹ کو بھی 48 گھنٹے چلانے کیلئے درکار ہوتے ہیں: وزیر توانائی خرم دستیگر
Read more »
پاکستان ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری کا عزم، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور کراچی میں پانی کی قلتنائب وزیراعظم نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے سہولت کاری کی پیشکش کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کردیا ہے جبکہ کراچی میں 48 گھنٹے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
Read more »
ایل این جی کی خریداری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور کراچی میں پانی کی قلتپاکستان ایل این جی لمیٹڈ نے ایک اسپاٹ ایل این جی کارگو کی خریداری کی منظوری دی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں 48 گھنٹوں کے لیے پانی کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے۔
Read more »