سندھ میں تھرڈ پارٹی انشورنس کی پالیسیوں میں 40 گنا اضافہ
سندھ میں تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس لازمی ہونے کے بعد پالیسیوں کی تعداد 40 گنا بڑھ گئی ہے۔ مارچ 2024 سے نومبر تک یہ اضافہ 3940 فیصد رہا جو کہ ٹریفک قوانین کے نفاذ کی کامیابی ہے۔
سندھ میں موٹر وہیکل قانون میں حالیہ ترامیم کے تحت تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کو لازمی قرار دینے کے بعد عوام کی جانب سے اس کے لیے رجوع کرنے میں تاریخی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ اصلاحات سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تعاون سے متعارف کرائی گئیں تھیں جس کا مقصد سڑک حادثات سے متاثرہ افراد کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔
مارچ سے نومبر تک پالیسیوں میں 40 گنا اضافہ
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کی پالیسیوں کی تعداد نومبر تک بڑھ کر چار لاکھ باون ہزار پانچ سو پندرہ ہو گئی ہے۔ یہ نمبر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مارچ میں شروع کی گئی مہم نے عوام میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اس عرصے کے آغاز میں یعنی مارچ 2026 میں یہ تعداد صرف گیارہ ہزار دو سو تھی۔Also readSindh government to transition official vehicles to electric vehicles
اس موازنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انشورنس پالیسیوں میں تقریباً 3,940 فیصد یا 40 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ریکارڈ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نفاذ کے پہلے ہی مہینوں میں قانون کی پاسداری میں زبردست بہتری آئی ہے۔ حکومتِ سندھ کے اس قدم نے شہریوں کو سڑکوں پر محفوظ اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی طرف راغب کیا ہے۔
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کردار
اس کامیاب نفاذ کے پیچھے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹل تصدیق کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے ساتھ مل کر موٹر انشورنس ریپازٹری قائم کی ہے۔ یہ ریپازٹری اب سندھ کے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکس کے محکمہ سے بھی منسلک ہے۔
اس نظام کی بدولت ہر پالیسی کی تصدیق آن لائن اور فوری طور پر ممکن ہو گئی ہے۔ اس سے جھوٹی پالیسیوں کی روک تھام کے ساتھ ساتھ شفافیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ موٹرسائیکل اور کار مالکان اب اپنے انشورنس کورج کو کبھی نہیں بھولتے کیونکہ ریپازٹری میں یہ ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔
ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کی وفاقی سطح پر سفارشات
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سدھو نے کہا ہے کہ تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس سڑک حادثات کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو حادثے کی صورت میں ضروری معاوضے فراہم کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں ہونے والی پیش رفت کی بنیاد پر ہم وفاقی حکومت اور پنجاب سمیت دیگر صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہیں۔
ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کا مزید کہنا ہے کہ ان کا مقصد پورے پاکستان میں اس اہم قانون سازی پر پیش رفت ہو تاکہ تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ہدایت نامے کے تحت حادثے کی صورت میں دوسروں کو پہنچنے والی چوٹ، موت یا املاک کے نقصان کی ذمہ داری کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس میں پالیسی ہولڈر کی اپنی گاڑی کو پہنچنے والا نقصان شامل نہیں ہوتا۔
26 لاکھ گاڑیاں اور آئندہ چیلنجز کا جائزہ
سندھ میں تقریباً 26 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، اس لیے انشورنس کوریج میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ پالیسیوں کی تعداد میں اضافہ قانون پر عمل درآمد اور سڑک استعمال کرنے والوں کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے عوامی آگاہی، مؤثر نفاذ اور قابلِ رسائی انشورنس مصنوعات اہم ہوں گی۔
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