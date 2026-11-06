سندھ کے ساحلی پانیوں میں پہلی بار دیو ہیکل اسپرم ویل کا مشاہدہ
عالمی فنڈ برائے قدرت پاکستان کے مطابق سندھ کے ساحلی پانیوں میں چالیس فٹ لمبے اسپرم ویل کا پہلی بار مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اس دریافت نے سمندری تحفظ اور تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔
کراچی میں سندھ کے ساحلی سمندر میں تقریباً چالیس فٹ لمبے ایک دیو ہیکل اسپرم ویل کا مشاہدہ کرنے سے بحری حیات کی راز آلود دنیا پر ایک نئی روشنی پڑ گئی ہے۔ عالمی فنڈ برائے قدرت پاک پاکستان نے جمعہ کی صبح اعلان کیا کہ یہ واقعہ پاکستان کے سمندری علاقے میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ممالیہ جس کی سائنسی اصطلاح فائسیٹر میکروسیفالس ہے، کو کراچی سے تقریباً چالیس نٹیکل میل جنوب مغرب کی سمت دیکھا گیا تھا۔ یہ مشاہدہ زہید میکڑی کی قیادت میں ایک خاص سمندری مہم کے دوران کیا گیا جو عالمی فنڈ برائے قدرت کے بورڈ کے رکن ہیں۔ اگرچہ اس نوع کے حیاتین پہلے بلوچستان کے ساحل کے قریب بھی دیکھے جا چکے ہیں لیکن سندھ کے ساحلی پانیوں میں اس کا مشاہدہ کرنے کی خبر علاقے میں موجود سمندری حیات کی کشش اور اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ویڈیو فوٹیج میں اس ویل کی منفرد سانس لینے والی سوراخ، جلد پر پائی جانے والی غیر معمولی نمونے اور اس کے بڑے بھنور کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے جو اس کی شناخت کے لیے بہت اہم ہیں۔.
کراچی میں سندھ کے ساحلی سمندر میں تقریباً چالیس فٹ لمبے ایک دیو ہیکل اسپرم ویل کا مشاہدہ کرنے سے بحری حیات کی راز آلود دنیا پر ایک نئی روشنی پڑ گئی ہے۔ عالمی فنڈ برائے قدرت پاک پاکستان نے جمعہ کی صبح اعلان کیا کہ یہ واقعہ پاکستان کے سمندری علاقے میں ایک تاریخی موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ممالیہ جس کی سائنسی اصطلاح فائسیٹر میکروسیفالس ہے، کو کراچی سے تقریباً چالیس نٹیکل میل جنوب مغرب کی سمت دیکھا گیا تھا۔ یہ مشاہدہ زہید میکڑی کی قیادت میں ایک خاص سمندری مہم کے دوران کیا گیا جو عالمی فنڈ برائے قدرت کے بورڈ کے رکن ہیں۔ اگرچہ اس نوع کے حیاتین پہلے بلوچستان کے ساحل کے قریب بھی دیکھے جا چکے ہیں لیکن سندھ کے ساحلی پانیوں میں اس کا مشاہدہ کرنے کی خبر علاقے میں موجود سمندری حیات کی کشش اور اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ویڈیو فوٹیج میں اس ویل کی منفرد سانس لینے والی سوراخ، جلد پر پائی جانے والی غیر معمولی نمونے اور اس کے بڑے بھنور کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے جو اس کی شناخت کے لیے بہت اہم ہیں۔
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