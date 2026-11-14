سندھ یوتھ کارڈ 23 نومبر کو افتتاح، ایک لاکھ نوجوان مستفید
سندھ میں 23 نومبر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ یوتھ کارڈ کا افتتاح ہوگا جس کے پہلے مرحلے میں 15 سے 29 سال عمر کے ایک لاکھ نوجوان مستفید ہوں گے۔
وزیر کھیل و امورِ نوجوان ان سندھ سردار محمد بخش مہر نے اعلان کیا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 23 نومبر کو وزیراعلیٰ ہاؤس میں سندھ یوتھ کارڈ کا سرکاری افتتاح کریں گے۔ اس اقدام کے تحت پہلے مرحلے میں صوبے کے مختلف اضلاع سے 1 لاکھ نوجوان مستفید ہوں گے۔
افتتاحی تقریب اور تیاریوں کی تفصیلات
وزیر کھیل کی زیرِ صدارت منعقدہ اہم اجلاس میں سیکرٹری کھیل و امورِ نوجوانان منور علی مہیسر، ڈائریکٹر کھیل اسد اسحاق اور ڈائریکٹر یوتھ سید حبیب اللہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں سندھ یوتھ کارڈ کے اجرا، آن لائن رجسٹریشن کے طریقہ کار، افتتاحی تقریب کے انتظامات اور دیگر ضروری تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔Also readUsman Khan Century Powers Pakistan to 337 vs India
نوجوانوں کی بہتری کے لیے اقدامات
سردار محمد بخش مہر نے واضح کیا کہ یوتھ کارڈ کے پہلے مرحلے میں صوبے کے تمام 30 اضلاع سے 15 سے 29 سال کی عمر کے 1 لاکھ نوجوان مستفید ہوں گے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی، روزگار، کاروبار اور دیگر سہولیات کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر مستحکم کیا جا سکے۔
مہمانوں اور مدعوین کی فہرست
افتتاحی تقریب میں صوبائی وزراء، اراکین سندھ اسمبلی، رکن قومی اسمبلی، پارٹی رہنماؤں اور دیگر اہم شخصیات کو بطور مہمان مدعو کیا جائے گا۔ اس تقریب کا مقصد نوجوانوں کی توانائی کو مثبت سمت میں موڑنا اور انہیں صوبائی حکمت عملی کا حصہ بنانا ہے۔
معاشی مدد اور قرض کی منظوری
اس اقدام کے ساتھ ہی عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 30 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رقم نوجوانوں کی تربیت اور مہارتوں کی تیاری کے لیے استعمال ہوگی۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
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