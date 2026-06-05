سندھ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ مریم کو دو سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ کیپٹن صفدر نے کہا کہ سندھ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ مریم کو دو سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیں۔
سندھ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ مریم کو دو سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیں، کیپٹن صفدر نے کہا کہ سندھ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ مریم کو دو سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ ارسلان اسلام شیخ نے کہا کہ ہمارا ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو خوش آمدید کہنا ثقافت کا حصہ ہے۔ سندھ کے لوگ اور وزیر اعلیٰ ہاتھ جوڑ کر آپ کو ویلکم کریں گے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک دن کے لیے سندھ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اس کا ثبوت انتخابات میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر کوئی جھوٹی بات ہوگی تو سندھ حکومت اس کا جواب دے گی.
سندھ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ مریم کو دو سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیں، کیپٹن صفدر نے کہا کہ سندھ کے لوگ ہاتھ جوڑ کر میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ مریم کو دو سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ ارسلان اسلام شیخ نے کہا کہ ہمارا ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو خوش آمدید کہنا ثقافت کا حصہ ہے۔ سندھ کے لوگ اور وزیر اعلیٰ ہاتھ جوڑ کر آپ کو ویلکم کریں گے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک دن کے لیے سندھ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اس کا ثبوت انتخابات میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر کوئی جھوٹی بات ہوگی تو سندھ حکومت اس کا جواب دے گی
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