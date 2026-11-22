سندھ کی وحدت پر سمجھوتا ناممکن: وزیر بلدیات کا واضح پیغام
وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا اعلان کہ سندھ کی تقسیم کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور پیپلزپارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔
سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے صوبے کی تقسیم اور نئے صوبوں کی تشکیل سے متعلق جاری بحثوں پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ سندھ کی یکجہتی پر کوئی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاسکتا۔ وزیر بلدیات نے یہ بات حیدر آباد میں صحافیوں سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہی۔
سندھ کی وحدت اور عوامی یکجہتی
ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ آج بھی ایک ہے اور مستقبل میں بھی یہ صوبہ ایک ہی رہے گا۔ انہوں نے نئے صوبوں کے قیام سے متعلق تجاویز پر سوال اٹھاتے ہوئے دریافت کیا کہ کاروباری طبقہ اچانک اس معاملے پر کیوں بول رہا ہے۔ وزیر بلدیات کا ماننا ہے کہ ایسی گفتگو کی کوئی ضرورت پیش نہیں آرہی۔Also readMiley Cyrus Marries Maxx Morando in Palm Springs
پیپلزپارٹی کا ریفرنڈم کے حوالے سے مؤقف
نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، صوبائی وزیر نے وضاحت کی کہ پاکستان پیپلزپارٹی ریفرنڈم کے انعقاد سے خوفزدہ نہیں ہے۔ تاہم، انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر یا اسے نظرانداز کرکے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا تو پیپلزپارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔
کاروباری حلقوں کے بیانات پر تنقید
ناصر حسین شاہ نے کاروباری حضرات کے بیانات پر بھی تنقید کی ہے۔ انہوں نے اپنے مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کی تقسیم سے متعلق کسی بھی کوشش کے معاملے پر پارٹی سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ عوامی رائے کے بغیر طے نہیں ہوسکتا۔
مصطفی کمال کا وفاق کو دینے کا عندیہ
سیاسی تجزیے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس تنازعے کا دائرہ کار صرف ناصر حسین شاہ تک محدود نہیں ہے۔ دیگر سیاست دانوں نے بھی اس حوالے سے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ مصطفی کمال نے کہا کہ دسمبر اہم ہے اور اگر کراچی کو وفاق کو دینے کی تجویز آئی تو بھرپور حمایت کی جائے گی۔
آنے والے اقدامات اور سیاسی صورتحال
اس پورے معاملے میں مستقبل کے اقدامات ابھی واضح نہیں ہیں۔ تاہم، تمام سیاسی قوتیں اس بات پر متفق نظر آرہی ہیں کہ یہ معاملہ حساس ہے۔ سندھ کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی فیصلے میں مقامی لوگوں کا حق محفوظ رہے۔
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