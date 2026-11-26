سندھ اسمبلی اسپیکر اور سعودی قونصل جنرل کے درمیان باہمی ملاقات کا اہم اجلاس
سندھ اسمبلی اسپیکر سید اووس قادر شاہ اور سعودی قونصل جنرل محمد بن ناصر الصبی کے درمیان باہمی تعلقات اور نیوم پروجیکٹس پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔
سندھ اسمبلی اسپیکر سید اووس قادر شاہ نے 26 نومبر 2026 کو بدھ کی شام کو سعودی عرب کے قونصل جنرل محمد بن ناصر الصبی سے اہم ملاقات کی جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔ یہ ملاقات سندھ اسمبلی میں منعقد ہوئی جہاں دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں کو فروغ دینے کے لیے نئی جہتوں پر غور کیا۔
تاریخی تعلقات اور مذہبی عہدوں کی اہمیت
سید اووس قادر شاہ نے اس موقع پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پاکستان کو مسلسل سپورٹ فراہم کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات صرف سیاسی نہیں بلکہ گہرے مذہبی اور ثقافتی رشتوں پر مبنی ہیں۔ اسپیکر نے خاص طور پر 'مکہ معاہدے' کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ دورے نے باہمی اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے۔Also readکھلوے آرمی ش리와 किम की दक्षिण कोरिया के ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद हैरानी
اس موقع پر سید اووس قادر شاہ نے وسطی مشرق میں جاری صورت حال پر سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سعودی عرب اور مقدس شہروں کے خلاف ہونے والے کسی بھی حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ایسے اقدامات امن اور استحکام کے منافی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کو دہرایا گیا۔
پاکستانی برادری اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ
سعودی قونصل جنرل محمد بن ناصر الصبی نے اپنے خطاب میں بتایا کہ سعودی عرب میں موجود بڑی پاکستانی برادری دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورکرز اور ماہرین کی خدمات دونوں معیشتوں کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے انسانی رابطوں کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے سعودی عرب کے بڑے ترقیاتی منصوبوں، خاص طور پر 'نیوم' اور 'دی لائن' پروجیکٹس پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان بڑے منصوبوں میں پاکستانی کمپنیوں اور ماہرین کی شمولیت ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور تعمیراتی تعاون کو وسعت دینے کے لیے نئی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔
سکھر دورے کی دعوت اور تحائف کا تبادلہ
ملاقات کے اختتام پر سندھ اسمبلی اسپیکر سید اووس قادر شاہ نے سعودی قونصل جنرل کو سکھر کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسکے شہر کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ باہمی تفہیم کو مزید گہرا کرے گا۔ اس موقع پر اسپیکر نے محمد بن ناصر الصبی کو سندھی تحائف پیش کیے جس میں اجرک، سندھی ٹوپی اور ایک یادگاری ڈھال شامل تھی۔
یہ تحائف سندھ کی ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتے ہیں جو سعودی قونصل جنرل نے باادب قبول کیے۔ اس ملاقات کا مقصد سفارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانا اور عوامی سطح پر رشتوں کو مزید مضبوط کرنا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں باہمی تعاون کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔
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