سندھ میں پانی کی شدید قلت پر ارسا پر احتجاج، شرجیل میمن نے غیر منصفانہ تقسیم پر زکمہ لگایا

سندھ حکومت نے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا کے غیر منصفانہ پانی تقسیم کے فیصلوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ارسا 1991 کے آبی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور سندھ کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جو کراچی جیسے معاشی مرکز کے لیے خطرناک ہے۔
سندھ حکومت نے صوبے میں پانی کی مسلسل قلت اور انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا کے غیر منصفانہ رویے پر احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے اپنے بیان میں کہا کہ ارسا کا طرزِ عمل 1991 کے آبی معاہدے کی خلاف ورزی اور سندھ کے ساتھ کھلی ناانصافی ہے۔ سندھ گزشتہ کئی روز سے 22 فیصد پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہا ہے، گڈو بیراج پر 42 فیصد اور کوٹری بیراج پر 29 فیصد تک پانی کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کراچی جیسے معاشی مرکز کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے، شہر قائد کو پانی کی فراہمی کا انحصار دریائے سندھ پر ہے اور اس کمی کا براہِ راست اثر شہر پر پڑتا ہے۔ ارسا شارٹیج ایکولائزیشن کے نام پر صوبے کا جائز حصہ مزید کم کر رہا جو ناقابلِ قبول ہے۔ غیر معمولی بارشوں سے دریائی نظام میں آنے والے اضافی پانی کو سندھ کے حصے سے منہا نہیں کیا جا سکتا۔ ارسا کے مسلسل فیصلوں سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ سندھ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ 1991 کے واٹر اپورشمنٹ اکارڈ کے تحت سندھ کے حقوق کا ہر صورت مکمل تحفظ کیا جانا چاہیے، پانی کی تقسیم کے معاملے میں کسی بھی صوبے کو دوسرے صوبے کے حصے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ سندھ میں قلت ہے جبکہ چشمہ جہلم اور تونسہ پنجند لنک کینالز کے ذریعے پانی منتقل کیا جا رہا ہے، جب صوبے کے بیراج اور نہریں خود قلت کا شکار ہیں تو پھر لنک کینالز کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟
پانی کی یہ قلت صرف زرعی مسئلہ نہیں بلکہ اب شہری زندگی کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے، کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں کو پینے کے پانی کی فراہمی براہِ راست دریائے سندھ سے جڑی ہے۔ کوٹری بیراج اور نہروں میں پانی کم ہونے کے اثرات کراچی کے واٹر سپلائی نظام پر مرتب ہوتے ہیں، پانی کی مسلسل کمی کے نتیجے میں شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، پانی کی کمی کے یہ منفی اثرات کراچی کی صنعتوں اور مجموعی معاشی سرگرمیوں پر بھی پڑیں گے۔ سندھ کے عوام کو پانی سے محروم رکھنے کی یہ صورتحال کسی بھی صورت قابلِ قبول نہیں، وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ارسا کے ان جانبدارانہ فیصلوں کا فوری نوٹس لے۔ 1991 کے معاہدے کے مطابق سندھ کو اس کا مکمل اور جائز حصہ دینے کے لیے وفاق اقدامات کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت صوبے کے عوام کے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی، ہر آئینی اور قانونی و جمہوری فورم پر سندھ کے حقِ آب کا بھرپور اور مؤثر دفاع جاری رکھا جائے گا، صوبے کے عوام کا واضح مطالبہ ہے کہ ارسا کو اپنے ان فیصلوں پر فوری نظرثانی کرنا ہوگی
