سندھ حکومت کا مصطفیٰ کمال کے بیان پر سخت ردعمل: کراچی سندھ سے الگ نہیں ہوگا

سندھ حکومت کے ترجمان نے واضح کیا کہ کراچی سندھ کا ناقابل تنسیخ حصہ ہے اور اسے وفاقی علاقہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مصطفیٰ کمال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سیاسی شناخت واضح نہیں کر سکے۔
وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کے حالیہ بیان پر سندھ حکومت کے ترجمان سمعتا افضال سید نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی نہ سندھ سے الگ ہوگا اور نہ ہی اسے وفاقی علاقہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کراچی سندھ کا دل ہے اور سندھ اسمبلی نے ایک واضح قرارداد کے ذریعے اس شہر کو سندھ کا ناقابل تنسیخ حصہ قرار دے دیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سندھ کے عوام صوبے کی وحدت اور یکجہتی پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی قسم کی تقسیم کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ ایم کیو ایم کا حصہ ہیں یا اپنی سابق جماعت پی ایس پی کی سیاست کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے سیاست کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف الگ شناخت برقرار رکھنے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے بجائے لسانی اور انتظامی تقسیم جیسے معاملات کو ہوا دینا افسوسناک ہے۔ سندھ کے باشعور عوام صوبے کے خلاف کسی بھی بیانیے کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ میں آباد تمام قومیتیں برابر کی شہری ہیں اور صوبے کی اصل خوبصورتی اس کی رواداری، تنوع اور بھائی چارے میں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مصطفیٰ کمال کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کے اصل مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولیات کی فراہمی پر توجہ دیں نہ کہ تقسیم کے بیانیے کو فروغ دینے پر۔ سمعتا افضال سید نے کہا کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی ترقی میں سندھ حکومت نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے عوام کے حقوق کا تحفظ سندھ حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے اور کوئی بھی شخص یا گروہ صوبے کی وحدت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ سندھ کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی علیحدگی پسندی کے بیانیے کی گنجائش نہیں ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد و یکجہتی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مصطفیٰ کمال جیسی شخصیات اپنے بیانات کے نتائج پر غور کریں گی اور مستقبل میں ایسے متنازع بیانات سے گریز کریں گی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ سندھ کی عوام امن و آشتی کی علمبردار ہیں اور کسی بھی قسم کی انتشار پسندی کو کبھی قبول نہیں کریں گے.
