سندھ طاس معاہدے کی بحالی کا مطالبہ: پاکستان کو ایک سال میں کتنا نقصان ہوا؟

پاکستان نے اقوام متحدہ سے سندھ طاس معاہدے کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے، انڈیا کی جانب سے معاہدے کی معطلی سے پاکستان کو ہونے والے نقصانات اور مستقبل میں پانی کی کمی کے خطرات پر ماہرین کی رائے۔
پاکستان نے اقوامِ متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے انڈیا کے یکطرفہ فیصلے کا نوٹس لے کیونکہ اس معاہدے کی معطلی سے جنوبی ایشیا کے امن اور سلامتی کے لیے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ جمعرات کو اقوامِ متحدہ میں پاکستان کے مستقبل مندوب عاصم افتخار نے اس حوالے سے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی جانب سے ایک خط اقوام متحدہ کی سکیورٹی کونسل کے صدر کے حوالے کیا۔ انڈیا نے گذشتہ برس کشمیر میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان کے ساتھ سفارتی روابط محدود کرنے کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کو بھی معطل کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ وزیراعظم نریندر مودی کی سربراہی میں انڈیا کی سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ انڈیا کی جانب سے ایک سال سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی وجہ سے امن و سلامتی کے علاوہ انسانی بنیادوں پر نہایت سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خط میں سلامتی کونسل پر زور دیا گیا کہ اس خطرناک صورتحال کا نوٹس لے اور انڈیا سے کہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو بحال کرے۔ خط میں جموں و کشمیر کے تنازع اور اس سے متعلق قراردادوں پر بھی توجہ دلائی گئی۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈیا کو بیاس، راوی اور دریائے ستلج کے پانی پر جبکہ پاکستان کو سندھ، چناب اور جہلم کے پانی پر اختیار دیا گیا تھا تاہم اِن تینوں دریاؤں کے بھی 20 فیصد پانی پر انڈیا کا حق ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے سابق ایڈیشنل کمشنر شیراز میمن کے مطابق معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی بنیادی ذمہ داریوں میں سال میں ایک مرتبہ واٹر کمشنرز کا اجلاس ہونا، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا شیئر کرنا اور دریاؤں پر جاری پراجیکٹس پر دورے کرنا شامل ہیں۔ انڈس واٹر کمشنرز عموماً مئی میں یہ اجلاس کرتے ہیں اور حکومتوں کو سالانہ رپورٹ یکم جون کو پیش کی جاتی ہے۔ معطلی کا مطلب ہے کہ یہ اجلاس، دورے یا ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہو گی۔ بی بی سی نے آبی ماہرین سے بات کی تو پتا چلا کہ ایک سال سے معاہدے کی معطلی سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا اور مستقبل میں پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس کے زراعت پر کیا اثرات پڑیں گے۔ سابق انڈس واٹر کمشنر جماعت علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فریق معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ اس کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال میں پاکستان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تاہم آگے چل کر اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر انڈیا معاہدے کو معطل رکھتا ہے اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کی تشویش بڑھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے سلامتی کونسل سے رُجوع کیا۔ شاہ کے مطابق یہ معاہدہ پاکستان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی بلکہ اس میں تین دریا انڈیا کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ان کے بقول معاہدے کا تقدس بحال رہنا چاہیے۔ انڈیا پاکستان کا پانی روک نہیں سکتا لیکن مستقبل میں اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کے اثرات پاکستان پر لازمی پڑیں گے۔ سابق رُکن قومی اسمبلی اور آبی اُمور کے ماہر محسن لغاری کہتے ہیں کہ انڈیا بہتے ہوئے پانی میں ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ انڈیا دریائے چناب پر ڈیم اچانک بھر دیتا ہے جس سے پاکستان کی جانب پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور اچانک ذخیروں کو خالی کر دیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ پانی پاکستان کی جانب آ جاتا ہے۔ پاکستان کا زرعی نظام ’وارہ بندی‘ پر مبنی ہے، یعنی کسان کو اس کی باری پر پانی ملتا ہے۔ جب دریا یا نہر میں پانی نہیں تو کسان کو پانی نہیں ملتا۔ سندھ طاس معاہدے کے ذریعے دونوں ممالک کے حکام پانی کے بہاؤ سے متعلق معاملات پر رابطے میں رہتے تھے لیکن ایک سال سے یہ رابطہ نہ ہونے سے اعداد و شمار شیئر نہیں ہو رہے.
