سندھ رینجرز نے منگھوپیر سے دہشت گرد حنیف کو گرفتار کر لیا
سندھ رینجرز نے منگھوپیر میں فتنہ الخوارج سے منسلک ملزم حنیف کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے افغانستان میں عسکری تربیت لی اور کراچی میں ڈکیتی گروہ چلا کر لاکھوں روپے لوٹے۔
سندھ رینجرز کے اہلکاروں نے منگھوپیر میں خفیہ انٹیلی جنس کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد گروہ ' فتنہ الخوارج' سے تعلق رکھنے والے مطلوب ملزم حنیف کو گرفتار کر لیا۔ اس اہم کارروائی کے دوران پولیس نے ملزم کو گرفتاری کے بعد مزید قانونی کارروائی کے لیے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔
افغانستان میں عسکری تربیت کی تفصیلات
پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ گرفتار ملزم حنیف، جس کا عرفی نام شینا ہے اور وہ سخی بادشاہ کا بیٹا ہے، نے سال دو ہزار اٹھارہ میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر اسماعیل اور مجاہد کی مدد سے عسکری تربیت حاصل کی۔ یہ تربیت افغانستان کے علاقے پنجوئی میں فتنہ الخوارج کے دہشت گرد عبداللہ سرہندی کی نگرانی میں دی گئی تھی۔Also readPM Shehbaz Sharif meets AJK leaders to discuss development plans
کراچی میں ڈکیتی گروہ کی تشکیل
عسکری تربیت مکمل ہونے کے بعد کمانڈر عبداللہ سرہندی نے ملزم حنیف کو کراچی بھیجا جہاں اسے خزانچی کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اس کے علاوہ اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور اطلاعات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ دو ہزار بارہ اور دو ہزار تیرہ میں آپریشنز کے دوران اس کے متعدد ساتھی پولیس سے جھڑپوں میں مارے گئے جس کے بعد وہ چند سالوں تک فرار رہا۔
لاکھوں روپے کی ڈکیتیاں اور فائرنگ
حالیہ دور میں حنیف کراچی منتقل ہوا اور ایک ڈکیتی گروہ کا نیٹ ورک منظم کیا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر لا کھوں روپے مالیت کی ڈکیتیوں کی وارداتیں انجام دیں۔ پولیس کے مطابق آخری ڈکیتی کا رقمی حجم چھٹی لاکھ روپے تھا۔ اس دوران ملزم نے فائرنگ کر کے دو شہریوں کو زخمی بھی کیا تھا۔
جوابی کارروائی اور گرفتار ملزم کی تفصیلات
سندھ رینجرز کے ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم متعدد مقدمات میں پولیس کے لیے مطلوب تھا۔ کارروائی کے دوران اس کے پاس سے دو موبائل فون اور ایک بائیک برآمد کی گئیں ہیں۔ اب ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ پورے نیٹ ورک کو ناکام بنایا جا سکے۔
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