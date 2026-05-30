سندھ میں ارم شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ نے کارروائی کرکے آگ پر قابو پالیا

سندھ میں ارم شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ نے کارروائی کرکے آگ پر قابو پالیا
📆30/05/2026 10:29 am
📰ExpressNewsPK
سندھ میں ارم شاپنگ سینٹر میں آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ نے کارروائی کرکے آگ پر قابو پالیا۔ حکام کے مطابق آگ بجھانے کے لیے 2 فائر ٹینڈرز اور ایک واٹر باؤزر موقع پر پہنچے اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے روک لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق شہریوں نے کوریڈور میں اپنی موٹرسائیکلیں کھڑی کر رکھی تھیں جو آگ کی لپیٹ میں آگئیں۔ رضاکاروں نے کارروائی کے دوران لوہے کی جالی توڑ کر ایک بچی کو بحفاظت ریسکیو بھی کیا۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ حکام کے مطابق آتشزدگی کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اور صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کردی گئی ہے۔ سندھ کے چند اضلاع میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں سے لاکھوں لیٹر غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل ضبط کیا گیا ہے.

