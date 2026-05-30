سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا امکان، کراچی میں رطوبت بھی بڑھنے کا امکان

محکمہ موسمیات نے سندھ میں درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہنے کاimedار دیا ہے۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھنے کا احتمال ہے۔ کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی موسم کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔
صوبہ سندھ میں درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال کل تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، صوبے کے اکثر اضلاع میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ قمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، دادو، شہید بینظیر آباد اور نوشہروفیروز جیسے اضلاع شدید گرمی کا شکار ہوں گے۔ تھر پارکر، بدین، حیدر آباد، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، عمر کوٹ، میر پور خاص، جامشورو اور سانگھڑ میں درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یکم جون کو مغربی ہواؤں کے سبب کppen مقامات پر آندھی، گرج چمک اور بلکی سے معتدل بارش کا امکان بھی ہے۔ کراچی میں اگلے تین روز کے لیے گرم ومرطوب موسم کا انتظار ہے۔ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ ہوسکتا ہے۔ رطubat کی شرح صبح 80 اور شام کو 70 فیصد تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جنوب مغربی ہوائیں آئندہ چند روز تک زور سے چلتی رہیں گی۔
