سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا امکان، کراچی میں رطوبت بھی بڑھنے کا امکان

📆30/05/2026 7:10 am
📰ExpressNewsPK
صوبہ سندھ میں درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال کل تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، صوبے کے اکثر اضلاع میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ قمبر شہداد کوٹ، جیکب آباد، دادو، شہید بینظیر آباد اور نوشہروفیروز جیسے اضلاع شدید گرمی کا شکار ہوں گے۔ تھر پارکر، بدین، حیدر آباد، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، عمر کوٹ، میر پور خاص، جامشورو اور سانگھڑ میں درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ یکم جون کو مغربی ہواؤں کے سبب کppen مقامات پر آندھی، گرج چمک اور بلکی سے معتدل بارش کا امکان بھی ہے۔ کراچی میں اگلے تین روز کے لیے گرم ومرطوب موسم کا انتظار ہے۔ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ ہوسکتا ہے۔ رطubat کی شرح صبح 80 اور شام کو 70 فیصد تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جنوب مغربی ہوائیں آئندہ چند روز تک زور سے چلتی رہیں گی۔ لاہور کی چڑیا گھر عید کے دوران شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ خبروں اور حالات present ہیں پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.

